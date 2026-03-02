민주당 광주시당 "전남·광주 통합특별법 국회 통과 환영"

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당은 2일 "전남·광주 통합특별법 국회 통과는 수도권 일극 체제를 넘어 권역별 성장축을 구축하고 국가균형발전 전략을 제도적으로 완성하는 중대한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.민주당 광주시당은 이날 성명을 내고 "전남·광주 통합특별법 국회 통과를 진심으로 환영한다"며 이같이 말했다.이어 "단순한 행정구역 통합이 아니라 재정·산업·투자 권한을 포괄적으로 확대한 초광역 분권 모델을 실질적으로 구현하는 역사적 결단"이라며 "전남과 광주가 하나의 광역정부로 출범하게 된 것은 대한민국 지방자치의 새로운 진전을 의미한다"고 강조했다.민주당 광주시당은 "이제 중요한 것은 확대된 권한을 책임 있게 활용하는 일"이라며 "통합 준비 체계를 조속히 가동하고 조직·인사·재정 통합 로드맵을 구체화해 행정 공백과 혼선을 최소화해야 한다"고 말했다.또 "동시에 산업·투자 특례를 실행 단계로 신속히 전환해 시민이 체감할 수 있는 성과를 조기에 창출해야 한다. 통합의 성공은 곧 지역 경쟁력과 직결된다"며 "다가오는 제9회 전국동시지방선거는 이러한 초광역 비전을 구체적 정책과 책임 있는 행정으로 완성하는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.그러면서 "광주시당은 통합특별시에 걸맞은 정책 역량과 안정적인 리더십으로 전남·광주의 새로운 도약을 반드시 실현해 나가겠다"고 말했다.