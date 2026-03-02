트럼프 "이란과 전쟁, 4주 정도 지속될 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 오후(한국 시간) 자신의 소셜미디어에 영상을 올리고 "조금 전 미군은 이란에 대한 주요 전투 작전을 개시했다"고 밝혔다. ⓒ X계정 캡처 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국-이스라엘과 이란 전쟁이 4주 정도 지속될 수 있다고 시사했다.트럼프는 미국 시간으로 1일 미국 <데일리메일>과 전화 인터뷰에서 이번 전쟁과 관련해 "(전쟁은) 항상 4주 정도 걸리는 과정이었다, 아무리 강력하고 큰 나라라도 4주, 아니면 그보다 더 짧은 시간이 걸릴 것"이라고 말했다. <데일리메일> 역시 이를 근거로 "트럼프 대통령은 이란과 전쟁에 대한 잠재적 일정으로 전투가 4주간 지속될 수 있음을 시사했다"고 보도했다.트럼프는 "(전쟁은) 계획대로 진행되고 있는 것 같다"면서 "우리는 그들의 지도부를 완전히 제거했다, 48명인 것 같다, 예상했던 것보다 훨씬 더 많았다"고 말했다. 이란과의 대화 재개 가능성과 관련해 트럼프 대통령은 "모르겠다, 그들은 대화하고 싶어 하지만, 지난주에 했어야 했다"고 했다.트럼프는 이번 전쟁에서 미군 3명이 사망한 사실도 인정했다. 그는 "그들(사망한 미군)은 훌륭한 사람이다, 불행히도 그런 일이 다시 일어날 거라고 예상한다. 계속해서 일어날 수도 있고, 다시 일어날 수도 있다"고 말했다.트럼프는 이날 '트루스소셜'에 올린 6분짜리 영상에서도 "이번 작전은 미국인들이 핵무기와 숱한 위협으로 무장한 급진 테러 정권과 맞서야 하는 상황을 영구히 막기 위해 필요한 것"이라며 "조국을 위해 희생을 치른 애국자들을 애도한다, 그런 일이 없도록 노력하겠지만, 안타깝게도 이 작전이 끝날 때까지 더 많은 희생이 있을 것"이라고 밝혔다.트럼프는 이란 혁명수비대 등에 대해선 "무기를 내려놓고 완전한 면책을 받지 않는다면 죽음을 맞이할 것"이라고 했다. 이어 이란 국민들을 향해서는 "이 기회를 포착해 용감하고 대담하게 나서서 당신들의 나라를 되찾으라"고 말했다.