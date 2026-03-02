김석구 광주시장 예비후보 "AI혁신으로 행정인력 현장투입"

큰사진보기 ▲김석구 광주시장 예비후보가 1일 이재명 정부의 ‘세계 최고 AI 민주정부’ 국정과제에 발맞춰 광주시 행정 전반에 AI기술을 적용, AI행정 체제로의 개편을 예고했다. ⓒ 김석구 캠프 관련사진보기

김석구 광주시장 예비후보가 1일 이재명 정부의 '세계 최고 AI 민주정부' 국정과제에 발맞춰 광주시 행정 전반에 AI기술을 적용, AI행정 체제로의 개편을 예고했다.김 예비후보는 광주시 행정시스템을 AI체제로 전환하고, 광주시 내 AI혁신 전담조직을 둬 컨트롤타워 역할을 수행하게 하는 등의 혁신행정 구상을 밝혔다.이와 함께 시장 직속 AI위원회 출범, AI시장 도입 등 AI행정을 통한 광주시의 행정 표준을 바꾸는 김석구표 행정 혁신을 단행할 계획이다.'AI기술 적용 광주시정 혁신안'은 이재명 정부 국정철학인 '국민이 주인인 나라'를 모티브로 김 예비후보가 '시민이 주인인 광주시'를 실현하겠다는 비전과 함께 제시하는 시민과의 약속이다.김 예비후보는 "대한민국이 명실상부 세계 최고 AI 민주정부로 도약하는 시기에 광주시를 최고 수준의 AI 지방정부로 만들겠다"며 "AI혁신으로 확보한 행정인력을 시민 현장에 집중 배치해 시정의 효율성과 시민의 효능감을 대폭 향상시키겠다"고 말했다.그는 "고질적인 행정 비효율성만 획기적으로 낮춰도 수년째 방치된 광주시 현안 해결에 행정력을 집중할 수 있다"며 "이번에야말로 광주시가 떠안은 수도권 규제와 광주시민들의 숙원을 해결하겠다"고 다짐했다.