군산 미 공군비행장 앞에서 '한미연합훈련 중단 촉구' 집회 열려

큰사진보기 ▲각지 시민과 대학생 단체가 공동 주최한 자주평화대회 ⓒ 조종안 관련사진보기

"환경운동이나 촛불시위와 달리 주한미군 규탄 집회는 선뜻 참여하기 어려운 벽이 있습니다. 위협적인 힘을 보유한 군대를 상대로 하기 때문이지요. 그러나 오늘만큼은 주저 없이 달려 나왔습니다. 바로 그 힘을 함부로 휘둘러서 내 일상을 불안하게 만들었다는 명백한 사건이 있었기 때문입니다. 우크라이나-러시아 전쟁과 이스라엘의 팔레스타인 공격과 봉쇄가 정리되기도 전에 미국은 이란 부근에 군비를 늘려 세계정세를 불안하게 만들고 있습니다. 이런 와중에 노골적으로 중국을 자극하는 행위를 훈련이라고 할 수 없습니다.

지금까지 방어를 위해 해왔다는 훈련 역시 전쟁연습임을 드러내는 것이기도 합니다. 제대한 아들과 입대를 앞둔 아들을 둔 엄마로서, 미군기지가 주둔하는 군산의 시민으로서, '항공모함'이라고 모욕당한 한반도의 거주민으로서, 주한미군의 행위에 분노하고 규탄하지 않을 수 없습니다. 내일은 3.1절입니다. 자신을 지킬 무기 하나 없어도 일제강점의 부당함을 조목조목 규탄하고 내 땅의 독립을 외친 조상들의 목소리처럼 저도 우리의 주권을 지키기 위해 이 집회에 오게 됐습니다."

큰사진보기 ▲사회자의 선창에 따라 구호 외치는 참가자들 ⓒ 조종안 관련사진보기

AD

"정부는 한미연합 훈련 중단을 결단하라!"

"주한미군 서해 출격 규탄한다!"

"핵전쟁 불러오는 한미연합 군사훈련 즉각 중단하라!"

"방패는 주권수호! 자유의 방패 막아내자!"

"군사주권 침해하는 주한 미군 철수하라!"

큰사진보기 ▲경찰과 대치 속에 구호 외치는 참가자들 ⓒ 조종안 관련사진보기

"전쟁은 결코 평화를 불러올 수 없습니다. 이 전쟁 연습이 한반도와 세계평화에 어떻게 위협이 되는지 우리 모두가 알고 있습니다. 진정한 평화는 평화로만 이루어진다는 것을 우리는 역사에서 배웠습니다. 우리의 간절한 외침이, 그리고 확고한 투쟁의 외침이 승리를 불러올 것입니다. 이재명 정부는 보수정권도 했던 한미연합훈련을 즉각 중단해야 합니다. 그래야 진정한 평화의 정권으로 거듭날 것입니다."

큰사진보기 ▲군산미군기지 동문을 향해 행진하는 참가자들 ⓒ 조종안 관련사진보기

큰사진보기 ▲군산미군기지(미 공군비행장) 정문 ⓒ 조종안 관련사진보기

2월 28일 오전 11시 전북 군산 미군기지(미 공군비행장) 정문 앞에서 '한미연합훈련(자유의 방패) 중단을 촉구하는 '자주평화대회'가 열렸다. 참석자는 전북, 전남, 광주, 대전 등지에서 온 학생, 직장인, 시민단체 회원 등으로 이뤄진 80여 명이었다.현장에서 만난 김규영(50대) 작가는 다음과 같이 말했다.참가자들은 다음과 같은 구호를 외쳤다.구산하 공동위원장은 '평화는 군사훈련을 통해 찾아오는 게 아니다'라고 전제한 후 "군사훈련을 수십 년 동안 반복적으로 해서 전쟁 위기가 고조된다면 그 훈련은 무용지물, 해서는 안 되는 훈련 아니겠나. 한미연합 훈련의 심각한 문제는 훈련이 언제든 전쟁으로 비화할 수 있다는 것"이라고 우려했다.조정현 전북평화연대 공동집행위원장은 다음과 같이 호소했다.군산미군기지 우리땅찾기시민모임, 광주전남대학생진보연합, 광주전남자주연합(준), 광주평화연대, 국민주권당 광주광역시당, 전북평화연대 등이 공동 주최한 '자주평화대회'는 항의 서한을 낭독한 뒤 미군기지 사령관에게 전달하기 위해 정문으로 이동했으나 경찰과 대치 상황이 벌어졌다. 뜻을 이루지 못한 참가자들은 "전쟁 강요 주한미군 나가라!", "한미연합훈련 중단하라!" 등의 구호가 담긴 현수막과 피켓을 들고 미군기지 동문까지 약 30분간 행진하는 것으로 대회를 마쳤다.