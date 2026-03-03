4년 전부터 준비한 귀농준비, 즐겁고 행복했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲주아 말리는 중마늘종에 주아들을 잘라 건조시키는 중(건조가 다 되면 이걸 털어 마늘씨로 쓴다) ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲마늘꽃마늘종을 뽑지않고 두면 끝부분이 불룩해지면서 주아(씨앗)들이 달린다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲도아주아를 심으면 다음해 도아가 된다(도아는 이듬해 마늘이 된다) ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲마늘지난해 수확을 못 한 도아가 겨울을 나고 마늘싹으로 올라왔다 ⓒ 김희 관련사진보기

"언니, 여기 마늘 싹 났어. 우리가 수확 못 했던 도아가 나왔어. 올해도 마늘이 나오겠는데…"

"땅이 팔리면, 이 마늘도 같이 주자. 우리 선물이라고 하지 뭐."

"이 땅이 팔리면 그 사람에게 지난 4년, 우리가 여기서 얼마나 즐겁고 행복했는지, 꼭 전해줘."

큰사진보기 ▲덕홍농장 간판울진밭에 덕홍농장 간편을 걸었다 ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인브런치에도 실립니다. 귀농을 하기 위해 오랜기간 준비한 과정을 하나하나 써보겠습니다.