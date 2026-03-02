트럼프 "혁명수비대 시설 등 수백 곳 타격"... 미군 3명 전사, 작전 지속 방침

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관 영상 메시지를 통해 이란 군사작전과 관련해 발언하고 있다. ⓒ 백악관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr에도 실립니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 미국과 동맹국들이 지난 36시간 동안 이란을 상대로 대규모 군사작전 '에포크 퓨리(Operation Epoch Fury)'를 실시했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 게시된 백악관 영상을 통해 이번 작전을 "세계가 본 적 없는 규모와 복잡성, 압도적 위력을 갖춘 공세"라고 밝히며, 이란 혁명수비대 시설과 방공망 등 수백 개의 목표물을 타격했다고 설명했다. 이어 "단 몇 분 만에 9척의 함정과 해군 시설을 격파했다"고 덧붙였다.그는 이란의 전 최고지도자 아야톨라 하메네이가 사망했다고 발표하고, 이란 군 지휘부 역시 사실상 와해됐다고 밝혔다. 일부 지휘관들이 면책을 요청하며 항복 의사를 타진하고 있다고도 언급했다.트럼프 대통령은 현재도 전투 작전이 전면적으로 진행 중이며, 모든 군사적 목표가 달성될 때까지 작전을 지속하겠다고 강조했다. 미 중부사령부는 이날 미군 장병 3명이 전사했다고 발표했다.그는 "장거리 미사일과 핵무기를 보유한 이란 정권은 미국에 중대한 위협이 된다"며 "테러 조직을 지원하는 국가가 그러한 무기를 갖도록 허용하지 않겠다"고 밝혔다. 이어 이란을 "세계 최대의 테러 지원국"으로 지칭하며 강경 대응 방침을 재확인했다.트럼프 대통령은 이란 혁명수비대와 군·경을 향해 무기를 내려놓을 경우 전면적 면책을 제공하겠다고 제안하는 한편, 이를 거부하면 "확실한 결과에 직면하게 될 것"이라고 경고했다. 또한 이란 국민을 향해 "자유를 위해 행동에 나설 것"을 촉구했다.그는 미국이 세계 최강의 군사력을 보유하고 있으며, 이를 현재와 미래 세대의 안보를 위해 사용하고 있다고 강조했다.이번 발표는 미국과 이란 간 군사적 긴장이 전면 충돌 국면으로 확대될 가능성을 보여준다.