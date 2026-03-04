인공지능에게 절 올린 카이스트 교수... 퍼포먼스에 담긴 의미

▲김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수가 2월 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 '새로운 종의 탄생? AI 제국주의는 부활하는가' 주제로 기조연설을 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기