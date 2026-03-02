[서산] 맹정호·이병도 예비후보, '서산초 복합시설 건립' 공동 공약 채택

큰사진보기 ▲이병도(사진, 오른쪽) 충남교육감 예비후보가 서산시장에 출마한 더불어민주당 맹정호(사진, 왼쪽) 예비후보의 ‘서산초 복합시설 건립’을 공동 공약을 채택하고 힘을 모으기로 했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

이병도 충남교육감 예비후보가 서산시장에 출마한 더불어민주당 맹정호 예비후보와 '서산초 복합시설 건립'을 공동 공약을 채택하고 힘을 모으기로 했다.앞서, 민선 7기 서산시장을 지낸 더불어민주당 맹정호 예비후보는 지난 23일, 자신의 SNS를 통해 현 국민의힘 소속 이완섭 시장이 보류했던 '중앙도서관 건립' 재추진을 공약으로 발표하면서 구체적인 청사진을 밝혔다.맹 예비후보는 현재의 서산초에 중앙도서관과 시민센터(문화시설, 돌봄 시설), 근린공원, 지하 주차장을 조성하겠다고 밝혔다. 이를 통해 서산초를 '그린스마트 미래학교'로 만들겠다는 계획이다.서산초는 넓은 부지에 현재 학생 수가 300여 명으로 학교 시설은 노후돼 다시 지어야 한다는 것. 현재 교육부와 교육청에서도 서산초를 학교복합 시설을 통한 미래 학교로 적극 검토하고 있다고 주장했다.맹 예비후보는 "아이들이 원하는 맞춤형·미래형 방과 후 프로그램을 확충해야 한다"면서 "세대 간 교류 촉진을 통해 원도심에 살기 좋은 정주 여건을 마련해야 한다"고 강조했다.서산초 학교복합시설 관련 예산에 대해서도 학교 시설은 교육부와 교육청이 부담하고, 도서관과 시민센터, 근린공원, 주차장은 문화체육관광부와 서산시, 충남도가 분담한다면 재원 마련에 큰 어려움이 없다는 것.특히, 많은 예산이 투입되는 부지 매입은 서산초에 여유 부지가 많아 용지 확보 예산이 크게 들지 않는다는 설명이다.지난 1일 민주당 서산태안지역위원회 선거기획단에서 마련한 시장 선거 출마 예비후보자 대담에서도 서산초 복합시설 건립 계획을 다시 한번 밝혔다.이같은 계획에 충남교육감에 출마하는 이병도 예비후보는 지난 23일, "원도심 학교를 에듀타운으로 만들겠다는 공약과 일치한다"면서 함께 공동 공약으로 제시하겠다는 뜻을 밝혔다.이 예비후보는 1일 기자와 한 전화통화에서 "(맹 예비후보의 서산초 복합 시설 건립은)충남교육감 출마 선언 당시 발표한 원도심 유휴공간을 통한 교육복합타운 공약과 유사한 점이 많다"며 "이를 통해 지역 주민이 함께할 수 있다. 교육청과 지자체가 자연스럽게 시너지 효과가 있을 것"이라고 했다.이어 "지금은 서로 만나 업무협약을 한 것은 아니지만 생각하지 못했던 서산초 건물 신축도 좋은 제안"이라며 "(맹 예비후보와)공감대가 형성된 만큼 적극적인 지자체부터 공약을 이행하겠다"고 덧붙였다.이병도 충남교육감 예비후보의 공동 공약 채택에 맹 예비후보 역시 1일 기자와 만난 자리에서 "이병도 예비후보와 통화했다"면서 "이 예비후보의 서산초 복합 시설 공동 공약 채택을 적극 환영한다. (서산초 교육 문화 복합 시설은) '서산형 교육혁신과 원도심 재구조화'의 핵심"이라고 강조했다.그러면서 "시장 후보와 교육감 후보의 정책적 결합은 서산의 교육 환경을 획기적으로 바꿀 강력한 추진력이 될 것"이라며 "교육에는 여야가 없고, 아이들의 미래에는 경계가 없는 백년대계"라고 덧붙였다.