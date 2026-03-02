'전남광주통합특별시 특별법' 국회 통과

큰사진보기 ▲국회 본회의장 전광판에 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안(대안)' 가결을 알리는 초록색 불이 켜져 있다. ⓒ 국회방송 갈무리 관련사진보기

AD

1986년 광주가 직할시로 승격하며 전라남도와 분리된 지 40년 만에, 두 지자체가 '전남광주통합특별시'라는 이름으로 다시 하나가 된다. 지방소멸 위기를 극복하고 수도권 집중화에 맞서기 위한 호남권의 역사적인 결단이 마침내 국회 문턱을 최종적으로 넘었다.1일, 국회는 제432회 임시회 제8차 본회의를 열고 행정안전위원장이 제안한 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안(대안)'을 원안 가결했다.이번에 통과된 대안은 앞서 정준호 의원이 대표발의한 '광주전남초광역특별자치도 설치 및 지원특례에 관한 특별법안'과 한병도 의원이 대표발의한 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안'을 병합 심사해 마련된 것이다.법안에 따르면, 기존 법률들에 명시된 '광주광역시'와 '전라남도'라는 명칭은 모두 '전남광주통합특별시'로 일괄 개정된다. 이에 따라 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 등 관련 법안의 적용 대상 역시 '전남광주통합특별시지역'으로 재편되며, 광주와 전남은 행정, 경제, 사회문화적 인프라를 완전히 하나로 통합 운영하는 거대 '메가시티'로 거듭나게 된다.이날 저녁 특별법 통과 소식이 긴급 타전되자, 광주와 전남 지역민들은 일제히 환영의 뜻을 표하면서도 통합 이후의 과제에 대해 깊은 관심을 보였다. 기자가 직접 통화한 시·도민들은 이번 통합이 '생존을 위한 필수 불가결한 선택'이었다고 입을 모았다.광주시 동구 충장로에서 자영업을 하는 김아무개(45)씨는 들뜬 목소리로 말했다. "청년들은 자꾸 서울로 떠나고, 지역 경제는 하루가 다르게 활력을 잃어가고 있다. 광주 따로, 전남 따로 각자도생해서는 수도권과 도저히 경쟁이 안 된다. 덩치를 키우고 행정 낭비를 줄여서, 큰 기업도 유치하고 좋은 일자리도 많이 생기는 진정한 통합특별시가 되길 바란다."전남 나주 빛가람혁신도시에 거주하는 공공기관 직원 박아무개(34)씨 역시 기대감을 감추지 않았다. "광주와 나주는 이미 생활권이 거의 겹치는데, 행정구역이 달라서 겪는 불편함이 한둘이 아니었다. 이제 대중교통망이나 산업 인프라가 통합적으로 설계되면 지역민들의 삶의 질이 훨씬 높아질 거라고 본다."하지만 거대 도시의 탄생 이면에, 기존 전남 농어촌 지역이 겪을 수 있는 소외감을 우려하는 목소리도 분명히 존재했다.전남 해남군에서 농업에 종사하는 최아무개(62)씨는 환영과 함께 뼈있는 당부를 남겼다. "통합이 좋긴 한데, 결국 모든 예산과 인프라가 인구가 쏠려 있는 광주 주변으로만 집중되는 이른바 '빨대 효과'가 나타날까 걱정이다. 통합특별시가 출범하면 우리 같은 농어촌이나 외곽 지역도 차별 없이 혜택을 받을 수 있도록 세심한 균형 발전 정책이 반드시 함께 가야 한다."