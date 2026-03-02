[사진] 봄이 왔다... 구례 향나무숲에 핀 3월의 첫 홍매화

큰사진보기 ▲천개의 향나무 숲에 핀 홍매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

2026년 3월의 첫날, 정오를 갓 넘긴 시각. 전남 구례의 봄은 기다림을 아는 이들에게 먼저 그 속살을 드러냅니다. 노란 산수유꽃이 들판을 채우고, 화엄사의 장엄한 흑매와 섬진강의 하얀 벚꽃이 메인 요리처럼 차려지기 전, 우리에게 봄의 미각을 돋우는 근사한 애피타이저가 도착했습니다. 바로 '천개의 향나무 숲'에 활짝 피어난 홍매화입니다.향나무의 짙은 초록빛이 병풍처럼 둘러싸인 숲길을 걷다 보면, 불쑥 나타나는 홍매화의 붉은 빛깔은 눈이 시릴 만큼 선명합선명합니다.봄 햇살을 머금고 갓 터져 나온 꽃망울들은, 이제 곧 구례 전역을 뒤덮을 거대한 꽃의 잔치를 예고하는 전령사와 같습니다.향나무의 묵직한 향기에 홍매화의 은은한 꽃향기가 더해지니, 숲은 어느새 봄의 정취로 가득 차오릅니다. 화엄사 각황전의 흑매가 피어나기를 초조하게 기다리는 여행자들에게, 천개의 향나무 숲 홍매화는 다정한 위로를 건넵니다. "조금만 더 기다려보세요, 진짜 봄이 바로 곁에 와 있답니다"라고 속삭이는 듯합니다.메인 요리가 나오기 전 입맛을 돋우는 애피타이저처럼, 이 숲의 홍매화는 구례 여행의 시작을 더욱 향기롭고 설레게 만듭니다.오늘 이곳을 찾은 이들은 압니다. 3월의 첫날 마주한 이 붉은 꽃 한 송이가, 올 한 해 우리 마음속에 얼마나 깊은 봄의 흔적을 남기게 될지를.