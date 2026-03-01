서창식 시민기자, 2026년 기본사회 공로상 공론화 부문 수상

큰사진보기 ▲강남훈 사단법인 기본사회 명예 이사장과 서창식 시민기자(오른쪽) ⓒ 서창식 관련사진보기

서창식 <오마이뉴스> 시민기자가 '사단법인 기본 사회(아래 기본 사회)'에서 공론화 부문 공로상을 받았다. 기본소득·기본금융·기본주거·기본교육 등 기본사회를 주제로 한 전문 기사를 쓴 공로를 인정받은 것으로 보인다.'사단법인 기본 사회'는 28일 국회의원회관 제3세미나실에서 2026년도 정기총회와 정책연구소 출범식과 함께 시살식을 진행했다. 기본 사회는 시상식에서 "공론화 부문은 기본 사회 의제 확산과 사회적 공감대 형성, 담론 활성화에 기여한 인물에게 수여 되는 상"이라고 설명했다.서창식 시민 기자는 지난 2021년부터 기본 소득, 기본 금융, 기본 주거, 기본 교육 등 기본 사회를 주제론 한 100여 편을 보도했다. 2024년 부터는기본 사회 정책과 제도 논쟁, 지방 정부 사례, 농어촌 기본 소득, 지역 화폐 등을 집중적으로 조명했다.또한 지난해 2025년 4월 기본 사회위원회 정책단 전문 위원으로 임명돼 이재명 당시 대선 후보의 기본 사회 정책 수립 과정에 참여했고, 기본 사회 의제의 제도화 논의에도 함께했다.서 기자는 "기본 사회는 정치적 구호나 포퓰리즘이 아니라 정책이며, 정책은 시민의 삶 속에서 검증돼야 한다고 생각해왔다"며 "특히 정책에 대한 오해나 잘못된 정보를 접한 분들이 많은데, 올바른 정보를 통해 시민들이 합리적인 판단을 할 수 있도록 돕는 것이 목표"라고 밝혔다.이날 공로상 시상식에서는 대상에 강남훈 명예이사장이 선정됐으며, 행정 부문은 김경일 파주시장, 입법 부문은 박주민·용혜인 국회의원이 각각 수상했다.