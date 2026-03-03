실의에 빠진 다산 정약용에게 주막집 아낙이 한 말

AD

2월 26일, 다산학의 흔적을 찾아 전남 강진으로 향했다. 강진은 대실학자이자 경학자 다산 정약용을 18년간 품은 유배지이다. 다산 초당으로 가는 길목에 백련사 이정표가 보인다. 도암면 백련사길 언저리에 있는 백련사는 다산 정약용과 인연이 깊은 사찰이다. 먼저 백련사를 들러 보자고 한다. 마침 백련사 입구에 관광버스를 타고 온 사람들이 해설사와 함께 일주문으로 들어간다. 해설사의 목소리가 우렁차다. 일행도 그들 틈에 끼어 귀동냥한다.동자 문수보살이 있는 일주문으로 들어서니 동백나무가 지천이다. 수령을 가늠하기 힘든 동백나무가 숲을 이룬다. 동백꽃의 절정은 3월 중순경이란다. 그 무렵 동백꽃 축제도 연다고 한다.다소 이른 시기라 동백꽃은 볼 수 없었지만, 만경루(萬景樓)에 올라 창밖으로 이어지는 강진만 이 장관이다. 우리 조상들은 한옥을 지을 때도 창과 문을 내, 밖의 풍경을 빌려 쓴다. 차경(借景)이다. 언젠가 자연에 갚아야 한다는 의미이다. 필자 역시 백련사 만경루에서 바라본 경치에 감탄한다. 다산 정약용이 그 경치에 홀릴 법도 하다.강진 읍내 사의재(四宜齊) 등에서 유배 8년을 보낸 다산은 백련사 뒷산 중턱에 다산초당(茶山艸堂)을 짓고, 집필과 후학 지도에 전념한다. 아전 집안 출신 황산을 제자로 삼아 가르칠 정도로 신분의 차별을 두지 않는다.그는 <목민심서>, <경세유표> 책을 집필하다 잠시 짬을 낸다. '다산초당에서 백련사로 가는 길'을 따라 동백 숲을 지나 만경루에 올라 심신을 달랜다. 주지 혜장 스님과 강진만을 바라보며 차담을 나누면서도 흑산도로 유배된 형님 정약전을 그리워했으리. 고향에 두고 온 처자식은 말할 것도 없고.필자 역시 백련사 경치에 젖어 예상보다 지체된 바람에, 해가 석양으로 지는 줄도 모른다. 서둘러 다산 초당으로 서두른다. 예상보다 산이 가파르다. 다소 늦은 시각이라 초당으로 오르는 사람보다 내려오는 사람들이 더 많다.발걸음을 재촉하여 계단으로 초당에 오르자, 노익장을 과시한 신사분들이 초당 마루에 걸터앉아 다산의 이야기에 열중이다. 그들의 이야기도 들어본다. 인생도처유상수(人生到處有上手)라 하던가. 북송 시대 소동파 시에 나오는 "인청도처유청산(人生到處有靑山, 세상 곳곳이 청산)"를 패러디한 것이다. 어디를 가든 고수님들이 있다는 말이다.다산 초당이 있는 만덕산은 야생차밭으로 유명하다. 차 마시기를 좋아한 다산의 입장에선 안성맞춤이다. 시간을 거슬러 다산의 일상을 들여다보자. 만덕산에서 야생차를 채취한 다산은 제자들과 초당 앞에 돌로 된 부뚜막 차조(茶竈)에서 차를 달여 마신다.차의 향미와 신비를 전수해 준 백련사 혜장 스님이나 해남 일지암의 초의선사와 차 마시기는 다반사(茶飯事)이다. 다산초당 처마에 '보정산방(寶丁山房)' 추사체가 편액으로 걸려있는 것으로 보아, 추사 김정희도 다산과 차담을 하면서 다선일미(茶禪一味)를 즐기지 않았을까.혜장스님과 초의선사 그리고 당대의 석학 추사 김정희, 그들에게 다산 정약용은 차(茶)를 매개로 한 스승이며 당대 대학자였다. 이 무렵 사람들은 만덕산 차산(茶山)에 거처한 정약용을 '다산(茶山)'이라고 불렸을지도 모른다.초당에 귀를 대고 기울여 본다. 다산과 제자들이 토론하는 목소리가 들린 듯하고, 연못 가운데 돌을 쌓아 만든 산이 이채롭다. 연지석가산(蓮池石假山)이다. 다산은 연못에 잉어를 키워 잉어의 움직임을 보고 날씨를 예측했다고 한다. 유배에서 풀려난 다산은 고향 경기도 광주 두물머리로 돌아간 후, 강진 제자들에게 보낸 서신에서 잉어의 안부도 물었다고 한다.다산초당의 아쉬움을 뒤로하고, 강진 읍내에 있는 사의재로 향했다. 예상과 달리 사의재는 잘 꾸며져 있을 뿐만 아니라 볼거리가 많다. 깨끗하고 잘 정돈된 우물이 인상적이다. 사의재는 다산 정약용이 강진 유배 시기에 처음 거처한 곳이다. 주막집 사의재에서 4년 동안 머물렀던 다산은 강진지역 후학들을 가르친다. 그가 가르친 후학들이 나중에 500여 권의 집필 자료를 수집, 정리, 편집하는데, 결정적인 역할을 한다.돌이켜보건대 1801년 천주교 신앙의 문제로 중앙 정치무대 조정에서 밀려나 강진으로 주군 안치 유배를 온 죄인 정약용을 거들떠본 사람은 아무도 없었다. 측은하게 여긴 주막집 한 아낙이 방 한 칸을 내주어 그를 거둔다. 이제 그에게 의지할 거처가 생겼다.남인 일파로서 잘나가던 정약용이 정조가 죽자 폐족이라니. 그에겐 하늘이 무너지는 심정이었으리라. 실의에 빠진 다산이 허송세월만을 보내자, 주막집 아낙은 훈계하듯 내뱉는다. "당신 같은 선비가 우리 같은 무지렁이들에게 가르침을 주어야 하지 않은가. 밥만 축내지 말고." 주막집 아낙의 거친 말 한 마디가 석학 정약용의 마음을 움직였을까.그는 마음을 다잡고 주막집 한 칸에 사의재(四宜齊) 편액을 내걸고, 강진 젊은이를 모아 가르치기 시작한다. 맑은 생각으로 용모는 단정히 하고, 말과 행동은 신중히 하라는 뜻이다. 폐족으로서 매사에 조심하면서 그가 해야 할 일은 오로지 독서와 동네 아이들을 가르치는 교육뿐이었다. 다산학이 유배지 강진 주막집 아낙으로부터 태동 되는 순간이다.