[사진] 서산·태안 촛불행동 "내란 세력 척결, 친일 청산"

큰사진보기 ▲제107주년 삼일절을 맞아 서산에서는 ‘3·1절 정신 계승 촛불대행진’이 열렸다. 서산·태안 촛불행동 주최로 시청앞 분수공원에서 열린 이날 대회에서 참석자들은 내란정당 해산을 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남촛불행동은 국민의힘 성일종 의원의 서산사무소 앞에서 ‘친일매국 극우집단, 내란당을 해산하라‘는 펼침막과 ‘국민 우롱 범죄소굴, 내란당을 해산하라’는 손팻말을 들고 국민의힘 해산을 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛불행동은 ‘독도는 우리땅’ 노래에 맞춰 플래시몹을 끝으로 집회를 마무리했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

제107주년 삼일절을 맞아 서산에서는 '3·1절 정신 계승 촛불대행진'이 열렸다.서산·태안 촛불행동 주최로 열린 이날 대회에는 충남 지역 촛불행동 회원을 비롯해 시민단체 등 100여 명이 참석했다.특히, 이 자리에는 서산시의회 민주당 최종묵, 문수기, 이경화 의원이 함께해 내란 세력 척결을 외쳤다.이들은 이날 집회에서 진관사 태극기를 내걸고 "3·1절 정신을 계승하고 내란 세력 척결과 친일 청산"을 외치고, 국민의힘을 향해 "내란 정당 매국 집단, 극우 정당 해산하라"고 주장했다.그러면서 집회에 앞서 국민의힘 성일종 의원의 서산사무소 앞에서 '친일매국 극우집단, 내란당을 해산하라'는 펼침막과 '국민 우롱 범죄소굴, 내란당을 해산하라'는 손팻말을 들고 국민의힘 해산을 촉구했다.특히, 이들은 "윤석열의 내란이 어떤 모습을 보이고 있는지 똑똑히 알고 있다"면서 "내란 정당이 거기(불법 비상계엄)에 합세해서 어떤 모습을 보이고 있는지 (촛불 시민들은) 똑똑히 보았다"며 "(내란을) 끝까지 해결하지 않으면 대한민국의 진정한 정화는 없다. 내란 조장 즉각 해산하라"고 주장했다.또한, "윤석열의 비상계엄은 내란"이라며 "이번 지방선거에서 내란 세력들은 청산되어야 한다"고 덧붙였다.박경덕 충남 촛불행동 상임대표는 "107년 전 오늘 우리 선조들은 나라의 주권과 정의를 되찾기 위해 두려움 없이 총칼 앞에서도 대한독립 만세를 외쳤다"면서 "그날의 외침은 정의가 살아 있는 나라, 국민이 주인인 나라를 만들기 위한 외침이었다"라며 이같이 말했다.이어 "내란에 동조하고 민주주의를 파괴했던 세력은 그 어떤 변명으로도 어떤 이름으로도 정당화될 수 없다"며 "대한민국은 거짓과 내란을 옹호하는 나라가 아니라 정의와 상식이 살아있는 나라여야 한다"면서 내란 정당 해산을 주장했다.이날 충남촛불행동은 성명서를 통해 ▲내란동조 정당, 역사와 국민앞에 책임질 것 ▲내란정당 해산 ▲내란동조 정치인, 사죄와 사퇴를 재차 촉구했다.마지막으로 촛불행동은 '독도는 우리땅' 노래에 맞춰 플래시몹을 끝으로 집회를 마무리했다.