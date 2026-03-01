"사법부 개혁, 법비들의 월권·불법행위들 바로 잡기 위한 것"

큰사진보기 ▲서울시민 임그린 씨시민발언 무대에 오른 시민 임그린 씨가 28일 오후 '내란청산 촉구, 180차 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

마포은평서대문 촛불행동 회원인 서울시민 임그린씨가 2월 28일 오후 내란청산 촉구 180차 촛불집회 무대에서 "대법원이 나서 대선 후보의 자격을 박탈했고, 내란 정국도 이어가고 있다"며 "민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택하라"고 촉구했다.임그린씨는 28일 오후 4시부터 촛불행동 주최로 서울 서초구 대법원 주변에서 열린 '내란청산- 국민주권실현 촉구, 180차 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다.그는 "66년 전 오늘, 대구에선 이승만의 독재와 부정 부패에 맞서 고등학생들이 민주주의를 부르짖었다"며 "그 운동이 3.15 마산 의거, 4.19 혁명까지 이어진 계기가 됐다"고 말문을 열었다.이어 "당시 대구의 고등학생들이 시위를 벌이게 된 원인이 무엇이었겠는가. 일요일에 등교하라는 지시 때문이었다. 일요일에 학교 나오라고 했다고 화가 나서 들고 일어난 것이 아니다. 일요일 등교에 숨은 저의를 파악했기 때문에 이에 항의한 것"이라고 전했다.그는 "그날은 당시 대통령 선거와 부통령 선거를 앞두고 야당 장면 부통령 후보의 대구 유세가 예정돼 있었다"며 "학생들이 이 유세에 참가하는 것을 저지할 목적으로 일요일 등교 지시를 내렸던 것"이라고 지적했다.이어 "눈 가리고 아웅하는 이런 행태는 우리가 쉽게 눈치챌 수 있다. 그 어떤 걸로 포장해도 속내를 숨길 수는 없는 것"이라며 "조희대 대법원장이 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 위반 2심 무죄 판결을 유죄 취지로 파기환송한 일도 마찬가지이다. 대법원이 나서서 대선 후보의 자격을 박탈하고 내란 정국을 이어가고자 했기 때문에 우리 모두가 분노했던 것"이라고 주장했다.그는 "며칠 전 민주당이 곧 조희대 탄핵안을 발의할 계획이라는 언론 보도가 있었다"며 "얼마나 신빙성이 있는지는 모르겠다. 조희대 사퇴를 이야기하고는 있지만 조희대 탄핵은 당론으로 채택하지도 않았다"고 비판했다.이어 "법왜곡죄가 본회의를 통과했지만, 사법부의 위법과 위헌이라는 근거 없는 공격에 두 발 물러서는 민주당이 실망스럽다"며 "우리가 나서 물러서는 민주당을 앞으로 튕겨나가게 해야 한다. 조희대 탄핵안을 민주당이 당론으로 채택 처리해, 사법부가 바로 설 수 있도록 해야, 내란 청산도 마무리 할 수 있다"고 강조했다.그는 "내란 청산을 하지 않고서는 민주주의를 지킬 수 없다. 조희대 탄핵이 내란 단죄의 시작"이라며 "조희대 탄핵 없이 내란 청산을 논하는 건 의미가 없다. 또 다시 국민이 나선다. 조희대를 탄핵하라"고 외쳤다.기조발언을 한 김은진 촛불행동 공동대표는 "입법 권한도 없는 자들이 입법부의 입법권에 개입하는 것이야말로 위헌 아닌가"라며 "사법부 개혁은 오래된 법비들의 월권, 불법행위들을 바로 잡기 위해 하는 것이다. 사법부는 바로 개혁의 대상"이라고 비판했다.김수진 남양주촛불행동 공동대표는 "조희대 사법부가 내란 주범들에 대한 납득하기 어려운 감형과 법리 왜곡으로 내란 청산을 방해하고 있다. 입법부의 권한을 침해하고 삼권분립을 무너뜨리고 있다"며 "이에 촛불시민들은 내란이 제대로 청산되지 못할까 노심초사하고 있다. 조희대 사법부의 오만한 행태에 분노하고 있다"고 비판했다.촛불집회 참가자들은 "내란세력 최후보루 조희대를 탄핵하라", "헌법파괴 범죄집단 사법부를 개혁하라" 등을 외쳤다.집회에서는 조희대 대법원장 탄핵 촉구 온라인 서명도 이어졌다. '빛나는 청춘' 등 노래 공연이 참가자들의 흥을 돋웠다. 이날 촛불집회에 앞서 오후 2시부터 대보름을 맞아 촛불풍물단 공연도 선보였다. 집회가 끝나고 촛불대행진이 이어졌다.한편 이날 촛불행동은 조희대 탄핵 공청회를 오는 3월 4일 오전 9시 40분부터 촛불행동과 최혁진 국회의원 주최로 서울 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 열린다고 공지했다. 국회 공청회는 백주선 변호사가 발제를 하고, 김창록 경북대 교수와 구본기 촛불행동 공동대표가 토론에 나선다.