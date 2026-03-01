김태흠 지사, 민주당 향해 "행정통합 놓고 끝장토론 벌이자"

큰사진보기 ▲김태흠 충남도지사가 1일 대전·충남 행정통합과 관련해 민주당에게 끝장토론을 제안했다. (김태흠 페이스북 갈무리) ⓒ 김태흠 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김태흠 충남도지사가 대전·충남 행정통합과 관련해 민주당에게 끝장토론을 제안했다.누가 행정통합에 진정성이 있는지, 누가 선거공학적으로 이용하고 있는지 도민 앞에서 진실을 가려보자는 것이다.김 지사는 이재명 대통령과의 면담도 재차 요구하면서 도민이 납득할 수 있는 수준의 실질적 통합안(재정 및 권한 이양 포함)을 정부가 제시해 달라고 촉구했다.더불어민주당의 공세를 '흑색선전'으로 규정한 김 지사는 1일 페이스북을 통해 행정통합의 최초 설계자가 자신임을 강조하면서 현재 논의되는 정부의 통합안을 '빈껍데기 졸속안'이라고 혹평했다.김 지사는 "민주당은 행정통합에 대한 왜곡과 선동을 멈추고, 도민을 우롱하는 정치쇼를 중단하라"고 촉구하며 자신이 행정통합의 원칙적 반대론자가 아님을 분명히 했다."수도권 일극체제 극복과 균형발전을 위해 행정통합은 시대적 과제이며, 이에 대한 소신은 변함없다"고 밝힌 김 지사는 "다만 현재 민주당이 추진하는 안은 실질적 재정과 권한 이양이 없는 빈껍데기이자 선거를 의식해 급조한 졸속안"이라고 비판했다.김 지사는 민주당의 '이중잣대'도 주장했다. 과거 먼저 통합을 제안했을 때는 반대하던 민주당이, 대통령의 언급 이후 불과 한두 달 만에 법안을 만들어 압박하는 상황이 무책임하다는 것이다.김태흠 지사는 "이재명 정부 들어 민주당이 단독 처리 못 한 게 무엇이냐? 이제 와서 내 반대 때문에 통합이 안 된다고 하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"면서 "민주당은 부끄러운 줄 알고 자신을 돌아봐야 한다. 정치적 선동이 아닌 충남의 미래를 위한 실질적인 논의에 나설 것을 재차 촉구한다"고 말했다.