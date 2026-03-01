2만톤급 컨테이너선 화재... 여수해경, 신속 진압 후 안전조치

큰사진보기 ▲여수해양경찰서는 지난 2월 28일 오전 7시 49분경, 인천에서 광양항으로 향하던 2만톤급 컨테이너선에서 화재가 발생했다는 신고를 접수하고 진압 및 안전조치를 완료했다고 밝혔다. ⓒ 여수해경 관련사진보기

여수해양경찰서는 지난 2월 28일 오전 7시 49분경 인천에서 광양항으로 향하던 2만 톤급 컨테이너선에서 화재가 발생했다는 신고를 접수하고 진압 및 안전조치를 완료했다고 밝혔다.1일 여수해경에 따르면 이날 사고는 신안군 관매도 남방 10해리 해상에서 발생했다. 해당 선박은 20, 738톤급 파나마 선적 컨테이너선으로, 승선원 17명이 탑승하고 있었다. 당직자가 컨테이너에서 연기가 올라오는 것을 발견하고 자체 소화 작업을 실시하는 동시에 해경에 신고한 것으로 확인됐다.연기는 숯이 적재된 컨테이너 1개에서 자연발화로 인해 발생한 것으로 파악됐으며, 대형 화재로 번지지는 않았다.여수해경은 거문도 인근 해상부터 경비함정을 동원해 광양항 컨테이너부두까지 선박의 안전 관리를 실시했다. 선박이 부두에 접안한 이후에는 소방당국과 함께 발화 컨테이너를 육상 안전지대로 이동시켜 개방·진압 작업을 진행했으며, 같은 날 오후 8시경 완전히 진화했다.당시 선박에는 총 9100톤의 화물이 적재돼 있었으나 추가 화재나 해양오염은 발생하지 않은 것으로 확인됐다.여수해경 관계자는 "대형 사고로 이어지지 않도록 신속하게 대응했다"며 "관할 해역에서 발생하는 해양사고에 대해 상시 대응 태세를 유지하겠다"고 밝혔다.