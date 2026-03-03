저렴하고 질 좋은 도시락을 위해 19년째 하는 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

코다리강정 도시락

19년차 자영업자이다. 매일같이 새벽시장을 보고, 반찬을 만들고, 도시락을 싸서 점심을 배달하고, 설거지 해서 마무리하는 일을 19년째 하고 있다는 말이다. 이처럼 나의 일상은 단조로운 것 같으나 실상은 매일이 전쟁같은 하루로 채워진다.새벽에 시장에 도착하면 그날의 메뉴에 따라 필요한 식자재를 구입하게 되는데 시작부터 머리가머 재빠르게 돌아간다. 나물로 쓸 채소 중에 어떤 것이 더 싱싱하면서 저렴한지, 양념같은 공산품은 어느 브랜드가 더 실속있고 맛있는지 몇 번이고 눈으로 먼저 계산한 후 카트에 담게 된다.특히 오늘처럼 생선을 사야할 때는 수산물 경매장까지 진입해 좋은 물건을 싸게 사야 한다. 우리 가게 시그니처 메뉴인 코다리강정 도시락을 만드는 날에는 조금 일찍 시장에 진입한다. 미리 부탁해 둔 크고 신선한 코다리를 사야하니 부지런을 떠는 것이다. 이렇게 하면 근처 마트나 생선가게 보다 20~30퍼센트 싸게 살 수 있다.이렇게 새벽부터 공산품 도매마트 야채경매시장 수산물경매시장까지 돌면서 오늘의 메뉴인 유채나물, 명엽채무침, 양배추쌈과 어묵국, 코다리강정 재료를 모두 구입했다. 코다리를 튀기고 양념을 입히는 코다리강정을 하려면 큰통 식용유가 필요하다보니 무거운 짐을 차 뒤 트렁크에 싣는 것도 땀이 난다. 이렇게 1차 전쟁이 끝나고 가게로 돌아온다.이제부터 두 번째 전쟁이다. 간단히 남편과 아침을 먹고나서 야채를 다듬고 삶아 나물을 무치고 밑반찬과 국거리 재료를 재빠르게 손질한 후 반찬을 만든다. 남편은 미리 불려 둔 쌀로 밥을 앉히고코다리를 손질한다. 지느러미를 일일히 자르고 먹기 좋은 크기로 절단한다. 그리고 소금과 후추로 밑간을 해서 잠깐 숙성 될 동안 기름을 올린다.한쪽에서 나는 강정 양념장을 만들고, 양배추 쌈장을 만든다. 미리 만들어파는 시판 제품을 쓰면 편리하겠지만 나는 모든 소스를 직접 만든다. 그렇게하면 맛도 좋고 돈도 덜 든다. 이 모든 순서를 19년간 반복하다보니 가장 최적화된 과학적(?) 시간표가 된다.짧은 시간 안에 도시락 반찬이 나와야 남편이 코다리를 튀길 동안 도시락에 반찬을 담을 수 있다. 도시락에 가지런히 반찬이 담길 동안 국이 끓고, 밥솥에서 밥 냄새가 올라오기 시작한다. 시계가 11시쯤 도착하면 전화 벨이 울리기 시작한다. 세 번째 전쟁이 시작된다. 전화 받은 순서대로가 아닌 배달 시간과 동선대로 다시 재배치한 순서 대로 도시락을 만들어 배달통에 넣고 차에 싣고 배달이 시작된다.남편이 나가면 다음 순서 도시락을 싸기 시작하고 남편이 올 수 없는 시간이라 판단되면 나도 차에 시동을 건다. 가게 근처는 내가 직접 배달하기도 하면서 다음 전화를 받는다. 복잡한 구 도심 골목을 다마스와 승용차로 쉼없이 배달을 하다보면 어느새 1시쯤에 다다르게 된다. 네 번째 전쟁이 끝난다.어디 실수한데는 없는지 확인하면서 우리 도시락으로 점심을 먹는다. 내가 맛있게 먹을 수 있는 도시락이어야 배달할 수 있다는 생각에 꼭 점심은 우리 도시락으로 먹는다. 한바탕 태풍이 몰이친 듯한 주방을 정리하면 남편이 도시락을 회수하러 간다.이번엔 또 다른 동선대로 고객을 재방문하여 계산을 한다음 도시락을 찾아 온다. 나는 도시락의 음식물을 분리하고 설거지를 한다. 19년 가까이 이렇게 미련한(?) 방법으로 도시락 장사를 했다. 플라스틱 일회용 도시락을 쓸 수도 있지만 이런 수고들이 고객에 입장에선 저렴하고 질 좋은 도시락을 제공받게 된다. 어쩌면 오히려 이런 불편한 방법이 자영업 19년차에 이르게 한지도 모르겠다.보통의 날이라면 오후 4시 쯤 휴전이 될 수도 있으련만 오늘은 한 가지 전쟁 아닌 축제(?)를 준비해야 한다. 작년 여름 글쓰기 모임에서 만난 글동무 두 분이 꼭 한 번 우리 가게에 오고 싶다셨는데 마침 오늘 날을 잡으셨단다. 마음 같아선 집에 돌아와 큰대자로 30분만 자고 싶은 생각이 굴뚝 같은데 생각은 오히려 콧노래를 부른다. 나를 보려고 멀리서 일부러 찾아 오는 글벗이라면 얼마나 고마운 일인가?한쪽에 테이블보를 깔았다. 그리고 오늘의 도시락 코다리강정 도시락을 세팅했다. 처음 얼굴을 보지만 너무나 반가운 두분과 짧은 포옹으로 두분을 맞이하고 함께 이른 저녁을 먹었다. 글로만 상상했던 나의 일터 행복한만찬이 혹 현실적인 모습으로 실망시켜 드리면 어쩌나 걱정도 살짝 들었지만 두 분 모두 맛있게 도시락을 비우셨다.자영업한 지 19년차라하면 한결같이 "그래요?" 하며 눈이 동그레 진다. 아마도 이러한 무채색 같은 나날들을 저녁마다 글로 일기쓰듯 적어가다 보니 알록달록한 우리 도시락처럼 나의 삶에도 꽃무늬가 생기기 시작한것 같다. 두 분 역시 한가득 응원을 외쳐주셨다. 오늘도 참 열심히 잘 살았다.