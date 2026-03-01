이란 "하메네이 사망 확인"... 40일간 추도 기간 선포

큰사진보기 ▲아야톨라 알리 하메네이의 이란 최고지도자. 이란 정부는 2026년 3월 1일 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망을 공식적으로 발표했다. ⓒ 연합뉴스 = AFP 자료사진 관련사진보기

이란 정부가 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86)의 사망을 공식 확인했다.이란 정부는 1일(현지시각) 하메네이의 사망을 발표하면서 전국에 40일간 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다.이란 국영방송도 "이슬람혁명의 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격으로 순교했다"라며 "그가 집무실에서 사망한 것은 항상 국민 곁에서 자신의 책임을 다했음을 보여준다"라고 전했다.앞서 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 하메네이 사망을 발표하자 미국의 "심리전"이라고 부인했으나, 불과 몇 시간 만에 이를 인정했다.미 언론은 하메네이의 관저가 폭격으로 파괴된 위성사진을 공개했고, 이란 국영방송 아나운서는 흐느끼며 하메네이의 사망 소식을 전했다.신정 일치 체제인 이란에서 최고지도자는 종신직이며 국가 정책의 최종 결정권자다. 하메네이는 친서방 정책을 펼치던 팔레비 왕조의 모하마드 레자 샤 반대 운동을 벌이다가 체포됐고, 3년간 해외로 추방당하기도 했다.이슬람 강경파의 지지를 받으며 돌아온 하메네이는 1978년 루홀로 호메이니와 이란 이슬람혁명을 일으켰고, 이듬해 팔레비 왕조를 폐지시킨 뒤 지금의 '이란 이슬람공화국'을 세웠다.호메이니가 1989년 노환으로 숨지자 일찌감치 후계자로 낙점됐던 하메네이는 2대 최고지도자에 올랐다. 그러나 엄격한 이슬람 율법을 강조하며 여성, 동성애자, 종교적 소수자를 탄압하며 폐쇄 정책을 폈다.이란 핵 개발에 따른 서방의 제재로 경제난에 허덕이던 테헤란 상인들이 작년 말 대규모 반정부 시위에 나서자 잔혹하게 유혈 진압하면서 국제사회의 비난을 받기도 했다.미 <뉴욕타임스>는 "하메네이는 '저항'이라는 하나의 큰 이념을 중심으로 자신의 삶을 이어갔지만, 그가 변화를 거부한 것이 이란의 운명을 결정지었다"라며 "페르시아만 연안의 이웃 국가들이 금융, 교통, 기술의 세계적인 중심지로 성장하는 동안 이란은 패권 다툼과 고립을 초래한 핵 프로그램에 막대한 부를 낭비했고, 가장 큰 자산인 국민을 억압했다"라고 평가했다.이란 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC)는 하메네이의 사망에 대해 미국과 이스라엘에 강력한 보복을 다짐했다.혁명수비대는 성명을 통해 "이맘(이슬람 시아파의 영적 지도자)을 살해한 자들을 가혹하고 결정적이며 후회하게 할 처벌을 내리겠다"라며 "이란 이슬람공화국 역사상 가장 파괴적인 공격이 이스라엘과 미국 테러분자들의 기지들을 향해 가해질 것"이라고 경고했다.이란 헌법에 따르면 최고지도자 유고 시에는 대통령, 대법원장, 헌법수호위원회 소속 고위 성직자인 이슬람 율법학자 등 3명으로 비상위원회를 구성해 임시로 최고지도자의 역할을 수행하게 되어 있다.하지만 이들 중 일부도 미국과 이스라엘의 공격으로 사망했거나, 앞으로 사망할 가능성이 있어 지도부가 앞으로 어떻게 구성될지는 불확실하다.영국 BBC는 "이란 헌법은 성직자들로 구성된 전문가 회의가 가능한 한 빨리 하메네이의 후계자 임명에 착수해야 하지만, 미국과 이스라엘의 공격을 받고 있는 상황에서 모든 관계자를 신속하게 소집하기는 어려울 것"이라고 설명했다.