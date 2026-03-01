양승조 "통합 기회 걷어찬 이장우·김태흠, 반드시 책임져야"

큰사진보기 ▲2월 28일 열린 북콘서트에서 양승조 예비후보가 김태흠 충남도지사와 이장우 대전시장을 향해 "뻔한 의도를 갖고 이제 와서 안 된다. 억지를 부린다"고 비판했다. ⓒ 양승조 관련사진보기

천막 단식농성 현장을 방문한 양승조 예비후보.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

양승조 충남도지사 예비후보가 2월 28일 대전 배재대학교 국제교류관 아트컨벤션홀에서 북콘서트를 개최했다.북콘서트는 대전·충남 통합 촉구 결의대회장이 됐다. 양 예비후보는 책 소개에 앞서 "수도권 면적 11.8%에 인구 50%가 넘는다. 서울 아파트 평균 15억, 청년들이 희망이 없다"면서 "청양군 출생 73명에 사망 544명, 부여군 출생 102명에 사망 163명. 대한민국 지방이 다 이런 상황이다. 통합은 지방 생존의 문제다"고 강조했다.이어 통합 무산의 화살을 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사에 돌렸다.두 단체장이 통합에 대해 먼저 시동을 걸고, 국민의힘 의원들이 법안 발의를 하고, 공청회도 하고, 도의회와 시의회 의결까지 거쳤는데 뻔한 의도를 갖고 이제 와서 안 된다고 억지를 부린다는 것이다.양 예비후보는 "세종시 행정복합도시에 20년 넘게 투입한 돈이 21조 5천억이다. 그런데 행정통합이 이루어지면 5년에 20조가 투입된다"며 "자기들 정치적 이익을 위해서, 이재명 대통령의 결단과 어마어마한 지원을 받을 수 있는 기회를 걷어차버린 이장우 시장, 김태흠 지사는 반드시 책임져야 한다"고 책임론을 제기했다. 이어 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장의 행태를 매향이라 비판하면서 "가슴 깊이 기억하고 용서하지 말자. 정치적 심판을 하고, 역사의 심판을 하자"고 호소했다.양 예비후보는 북콘서트 직후 대전시청 북문 앞 천막 단식농성 현장을 찾았다.이곳은 민주당 대전시당이 지난 2월 27일부터 '20조 지원·공공기관 이전 걷어찬 매향 규탄 및 대전충남 통합 결의'를 내걸고 3월 4일까지 릴레이 단식농성을 이어가고 있는 현장이다.양승조 예비후보는 농성 참여자들에게 "통합의 불씨를 지키는 분들이 여기 계신다. 반드시 함께 가겠다"고 격려했다.