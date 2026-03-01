[사진] 삼일절, 서산 평화의 소녀상 앞 펼침막... '일본 공식 사죄와 법적 배상 촉구'

큰사진보기 ▲제107주년 삼일절을 맞아 서산 평화의 소녀상 보존회가 펼침막을 내걸고 일본 정부의 공식 사과와 법적 배상을 강력히 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

제107주년 삼일절을 맞아 서산 평화의 소녀상 보존회가 일본 정부의 공식 사과와 법적 배상을 강력히 촉구했다.서산 평화의 소녀상 보존회는 3·1절을 이틀 앞둔 지난 2월 27일 서산 평화의 소녀상 앞에 '3·1혁명 107주년, 이제는 한일 역사 정의 바로 세우기', '일본 정부의 위안부 문제 공식 사죄와 법적 배상을 강력히 촉구합니다'라는 펼침막을 내걸었다.그러면서 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상을 촉구하는 인증사진을 SNS에 공유해 줄 것을 시민들에게 당부했다.1일 서산 평화의 소녀상에서 만난 서산 평화의 소녀상 보존회 신현웅 공동대표는 "(일본의 사죄와 배상을 촉구하는) 서산 시민 여러분의 의지와 바람을 담아서 함께 인증사진으로 동참해 달라"면서 "작은 동참이 우리 역사를 바로 세우는 길에 힘이 된다"고 호소했다.그러면서 신 공동대표는 "해방 이후 친일파를 단죄하지 못한 게 (얼마 전) 비정상적인 대한민국의 현실을 만들고 있다고 생각한다"면서 이같이 말했다.또한, "비정상적인 대한민국을 바로 세우는 일, 시민들의 주체적인 힘으로 만들어 내자"면서 "한일 역사 정의를 바로 세우기 위한 전제조건인 일본 정부의 위안부 문제 공식 사죄와 법적 배상"을 다시 한번 강력히 촉구했다.