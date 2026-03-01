[서산] 제107주년 삼일절 기념식 개최... 독립운동가 숭고한 헌신과 희생 기려

큰사진보기 ▲서산시가 제107주년 삼일절을 맞아 기념식을 개최하고 순국선열과 독립운동가의 숭고한 정신과 의미를 되새겼다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기념식에서 서산시립합창단과 서산시소년소녀합창단은 ‘아름다운 나라’를 시민들과 합창했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼일절을 기념하는 이화선 작자의 캘리그라피 퍼포먼스. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲3분의 독립유공자 후손이 독립선언서를 낭독해 선열들의 뜻을 이어받았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념식에서 3분의 독립유공자 후손이 독립선언서를 낭독해 선열들의 뜻을 이어받았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼일절 기념식에 앞서 서산시문화화관에서는 서산시문화회관에서는 사전 행사로 무궁화, 태극기 등 스티커 타투 체험, 독립운동가 옷 입고 사진 찍기 행사 등이 진행됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

서산시가 제107주년 삼일절을 맞아 기념식을 개최하고 순국선열과 독립운동가의 숭고한 정신과 의미를 되새겼다.1일 오전, 서산시문화회관에서 독립유공자 후손과 유공 단체 회원, 시민 등 1000여 명이 참석한 가운데, '제10회 시민과 함께하는 3·1절 기념식'이 개최됐다.1919년 3월 1일, 민중들이 외친 독립의 함성을 되새기고 시민의 애국심을 고취하기 위해 개최된 기념식은 바르게살기운동 서산시협의회가 주최했다.서산시문화회관에서는 사전 행사로 무궁화, 태극기 등 스티커 타투 체험, 독립운동가 옷 입고 사진 찍기 행사 등이 진행됐다.기념식에 앞서 참석자들은 독립유공자 후손 찾기 영상을 시청했다. 서산시에서는 매년 독립유공자를 발굴하고 있지만 시간이 많이 흘러 후손들을 찾기가 쉽지 않은 게 사실이다.서산시에 따르면 실제 서산에서는 지난 2025년 8월 40명의 독립운동가를 발굴했지만 이 가운데 서산에 거주하는 2명을 포함해 총 6명의 후손을 찾는 데 그쳤다.이에 서산시는 대통령 표창 등이 독립유공자의 후손에게 전달될 수 있도록 노력을 기울일 방침이다.사전 행사에 이어 열린 기념식에서는 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념, 독립선언서 낭독, 삼일절 기념 시 낭송, 3·1절 노래 제창, 만세삼창으로 독립을 위해 희생한 선조들의 헌신을 되새겼다.특히, 3분의 독립유공자 후손이 독립선언서를 낭독해 선열들의 뜻을 이어받았다.또한, 삼일절을 기념하는 이화선 작자의 캘리그라피 퍼포먼스에 이어 서산시립합창단과 서산시소년소녀합창단은 '아름다운 나라'를 시민들과 합창했다.이어, 3·1절 노래 제창, 만세삼창을 끝으로 제107주년 삼일절 기념식을 마쳤다.이날 기념식에 참석한 시민들은 모두 태극기를 들고 입장했으며, 행사 내내 독립을 위해 희생하신 선열들의 애국심을 생각하면서 시민 모두가 독립운동가들의 희생과 헌신을 되새기는 의미 있는 하루가 되었다.서산시는 SNS를 통해 "1919년 3월 1일, 전국 곳곳에서 울려 퍼진 대한독립 만세"라면서 "그로부터 107년, 그날을 기억하며 선열들의 숭고한 희생과 용기를 마음에 새긴다"고 밝혔다. 이어 "잊지 않겠습니다. 그리고 기억하겠습니다"라고 강조했다.이날 기념식에서 이완섭 시장은 "선열들에 존경과 감사의 마음을 전한다"면서 "서산시는 선열들의 정신을 이어가는 데 소홀함이 없게 하겠다"며 "목숨을 담보로 나라를 지킨 선열들의 정신을 잊지 않고 이어가는 데 최선을 다하겠다"라고 약속했다.그러면서 "삼천리강산에 울려 퍼진 선열들의 외침을 가슴에 새긴다"며 "일제의 압제에도 꺾이지 않았던 자유의지를 기억한다"면서 "절망을 넘어서 독립을 외쳤던 함성을 오늘의 책임으로 이어가겠다"고 덧붙였다.