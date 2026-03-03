90만 무효표에 숨겨진 진실과 진화하는 유권자

큰사진보기 ▲2022 지역별 유권자 수 및 광역단체장·교육감 유효 득표 비율 비교. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 시·도별 광역단체장·교육감 총 득표수 비교두 선거의 득표 규모가 대부분 지역에서 큰 차이를 보이지 않는다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국동시지방선거 투표율 및 광역단체장·교육감 득표수, 무효표 비교. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲역대 전국동시지방선거 투표율 및 광역단체장·교육감 득표 추이.중앙선거관리위원회 개표 결과 재구성. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 15년 차 교사이자 현재 교육정책연구소 정책연구원으로서 교실과 정책 사이의 간극을 치열하게 고민하고 있습니다. 아이들을 가르치는 일과 지역 교육의 방향은 결코 분리될 수 없기에, 이번에는 막연한 감상을 넘어 객관적인 데이터로 교육감 선거를 다시 들여다보았습니다.

2026년 6월, 우리는 다시 전국동시지방선거를 맞는다. 선거는 하루의 이벤트처럼 보이지만, 사실은 준비의 시간 속에서 만들어진다. 3개월 전인 지금, 우리는 무엇을 알고 있고 무엇을 놓치고 있을까.교육은 누구에게나 경험이다. 최소 12년의 공교육을 거치며 우리는 학교라는 공간을 공유한다. 그래서 누구나 교육에 대해 쉽게 말한다. 입시 제도, 학력 논쟁, 에듀테크, 미래 교실. 교육은 늘 우리 삶 한가운데 있다. 그러나 정작 지역 교육 정책의 뼈대를 세우고 아이들의 둥지를 책임지는 '시·도교육감'을 뽑는 선거에 대해서는 어떨까. 흔히 언론과 사람들은 교육감 선거를 '유권자의 관심이 저조한 선거'라고 부른다. 2022년 제8회 전국동시지방선거 최종 투표율이 50.9%에 머문 사실도 그 인식을 강화한다.하지만 교육 현장의 목소리를 듣고 정책을 고민하는 입장에서, 정말 국민들이 우리 교육에 무관심했는지 의문이 들었다. 그래서 선거관리위원회의 실제 개표 데이터를 직접 확인해 보았다.형식적인 전체 투표율이 아닌, 투표소 안에서 실제로 후보자에게 기표한 '유효 득표수'를 전체 유권자 대비 비율로 환산해 보았다.2022년 개표 결과를 보면 광역단체장(시·도지사) 선거와 교육감 선거의 유효 득표 비율 차이는 대부분 지역에서 1~2%포인트 내외에 그쳤다. 충남 1.0%p, 대전 0.8%p, 경기 1.2%p, 서울 2.2%p 등 수치는 거의 겹친다.이는 시장이나 도지사를 뽑기 위해 투표소에 들어간 유권자 대다수가 교육감 선거에서도 실제로 후보를 선택했다는 의미다. '교육감만 유독 관심이 낮다'는 인식은 최소한 유효 득표 규모만 놓고 보면 설득력이 약하다고 볼 수 있다. 교육감 선거는 따로 논 선거가 아니라, 같은 투표소 안에서 함께 선택된 선거였다는 의미로 읽힌다.물론 과제가 없는 것은 아니다. 2022년 전국 시·도지사 선거 무효표는 약 35만 표였던 반면, 교육감 선거 무효표는 약 90만 표에 달했다. 숫자만 보면 격차는 분명하다. 왜 이런 현상이 발생할까? 이는 유권자의 단순한 무관심 때문이 아니라, 교육감 선거만의 특수한 시스템에서 기인한다.헌법이 보장하는 '교육의 정치적 중립성'을 지키기 위해, 교육감 선거는 일반 정치 선거와 달리 정당에서 후보를 내지 않는다. 즉, 정당 공천이 배제된다. 따라서 투표용지에는 '기호 1번', '기호 2번' 같은 번호도 없고, 특정 정당을 상징하는 색상도 전혀 쓰이지 않는다. 오직 후보의 이름만이 교호순환(무작위 배열) 방식으로 적혀 있을 뿐이다.평소 지지하는 정당만 보고 도장을 찍을 수 있는 다른 선거와 완전히 다른 구조인 것이다. 사전에 후보자가 어떤 교육 철학과 공약을 가졌는지 충분히 공부하고 가지 않은 유권자라면, 기표소 안에서 당황하고 판단을 망설일 수밖에 없다. 무효표에는 이런 정보의 부재와 시스템적 낯설음이 고스란히 담겨 있다. 하지만 이 지점을 제대로 이해하기 위해 시계열 데이터를 다시 살펴볼 필요가 있다.처음 전국 단위 동시 선거가 치러졌던 2010년, 낯선 투표용지 앞에서 당황했던 유권자들은 전국적으로 약 120만 개의 교육감 무효표를 쏟아냈다. 그러나 12년이 지난 2022년, 전체 유권자 수는 당시보다 약 545만 명이나 더 늘어났음에도 교육감 무효표는 오히려 90만 개 수준으로 줄어들었다.정당 기호조차 없는 불친절한 시스템 속에서도, 유권자들은 꾸준히 스스로 학습하며 혼란을 줄여가고 있다. 교육감 선거가 어렵다 투덜대면서도, 투표장에 간 유권자들의 관심과 참여 의지는 이렇게 묵묵히, 그리고 단단하게 진화하고 있는 것이다.데이터가 말해주는 결론은 분명하다. 유권자들이 교육감 선거에만 유독 무관심했다고 단정하기는 어렵다. 실제 후보 선택 규모는 광역단체장 선거와 크게 다르지 않았다. 그렇다면 우리의 태도 역시 달라져야 한다.교육 정책은 교실을 바꾸고, 교실은 결국 미래의 인재를 만든다. 나아가 지역 교육의 방향은 지역의 산업 구조와 인구 이동, 공동체의 존속과도 직결되어 있다. 이제 마흔을 지나며 교육 현장의 한 사람으로서 뼈저리게 느낀다. 이제는 단순히 의무감에 투표소에 도장을 찍고 나오는 데서 멈춰서는 안 된다. 모두가 주인의식을 갖고 후보의 공약을 비교하며 정책을 꼼꼼히 따져보는 '진짜 관심'을 가져야만 한다.당장 우리 앞에는 발등의 불로 떨어진 학령인구 감소라는 국가적 위기가 놓여 있다. 이뿐만이 아니다. 미래 교육의 핵심이 될 인공지능(AI)의 교실 도입, 유입되는 인구에 발맞춘 다문화 교육, 그리고 학부모들의 피부에 가장 먼저 와닿는 늘봄학교와 돌봄 체계 구축 등 당장 해결해야 할 굵직한 현안들이 산적해 있다. 이 거대한 과제들은 결코 남의 일이 아니며, 오직 투명하고 전문성 있는 교육 정책을 통해서만 풀어낼 수 있다.다가오는 2026년 6월 3일, 우리는 제9회 전국동시지방선거를 맞이한다. 선거일까지 남은 3개월은 기표소 안에서의 망설임을 반복할 시간이 아니라, 우리 아이들이 살아갈 지역 교육의 방향을 치열하게 토론할 기회다. 교육감 선거는 다른 선거에 딸려오는 부수적인 선택이 아니라, 우리 사회의 내일을 결정짓는 가장 중요한 권리다. 다가올 6월, 투표용지 앞에서의 그 한 표가 더 선명하고 단단해지기를 간절히 기대한다.