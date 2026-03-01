"태백시동물보호센터가 필요합니다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲태백시동물보호센터건립추진 태백시민서명운동서명운동 중 다같이 찍은 사진. ⓒ 고희정 관련사진보기

"입양 전에 기본적인 펫티켓 교육을 받을 수 있으면 좋겠어요."

"공원에 배변봉투가 조금 더 비치되면 서로 덜 불편하지 않을까요."

"우리 지역에도 좋은 동물보호센터가 생긴다면 서명해야죠."

큰사진보기 ▲태백시동물보호센터건립추진 태백시민서명운동서명하시는 시민들 ⓒ 고희정 관련사진보기

큰사진보기 ▲태백시동물보호센터건립추진 태백시민서명운동아이와 함께 서명하러 오신 시민 ⓒ 고희정 관련사진보기

덧붙이는 글 | *빠띠에서 온라인 캠페인 참여 https://campaigns.do/campaigns

최근, 강원 태백 황지동 황지연못 입구에 작은 테이블 하나를 펼쳤다. '태백시동물보호센터 건립 추진위원회(아래 추진위)'는 "태백시동물보호센터 건립 추진 태백시민 서명운동!"이라는 현수막과 배너를 설치해 놓고 오프라인 서명운동을 진행하고 있다.주말마다 짬을 내어 서명장으로 가면서 '열심히 참여해야지'라는 다짐을 했지만 한편으로는 '과연 시민들이 얼마나 관심을 가져줄까' 하는 걱정도 있었다. 그런데 생각보다 많은 분들이 발걸음을 멈췄다. 반려견과 산책을 나온 시민, 운동을 하러 나온 어르신, 아이 손을 잡고 나온 부모까지. 짧게는 몇 마디, 길게는 몇 분씩 이야기를 나누고 가셨다.최근 몇 년 사이 강원도 태백에서도 반려동물을 키우는 가구가 부쩍 늘었다. 2021년 1850두였던 동물 등록 수는 2026년 3100두를 바라보고 있다.서명 현장에서 들은 이야기는 거창하지 않았다.반려동물을 키우는 사람도, 그렇지 않은 사람도 결국 비슷한 마음을 전했다. 서로 조금 덜 불편하고, 조금 더 배려하는 도시가 되었으면 좋겠다는 바람이었다.현재 태백의 유기동물 보호는 민간위탁 방식으로 운영되고 있다. 시민들 사이에서는 시설 여건과 운영 환경에 대한 아쉬움도 종종 들린다. 인근 지역에서는 보호와 입양, 교육을 함께 고민하는 공간들이 생겨나고 있다는 소식도 전해진다.최근 태백시 내 동물 관련 단체들이 연대해 '태백시동물보호센터 건립 추진위원회'를 구성했다. 단순히 보호 공간을 늘리자는 것이 아니라, 치료와 사회화, 입양과 교육까지 함께 생각해보자는 취지라고 한다. 태백시 농업기술센터 축산과와도 협력을 논의 중이다.서명운동은 매주 토요일 오후 1시부터 3시까지 황지연못 입구에서 이어지고 있다. 온라인으로도 참여할 수 있다.작은 테이블 위에 이름이 한 줄씩 더해질 때마다, 그것은 단순한 서명이 아니라 누군가의 마음이라는 생각이 들었다. 테이블을 정리하며 황지연못을 한 번 더 돌아봤다. 여기 적힌 이름들이 언젠가 태백의 일상 속 작은 변화로 이어지기를, 그 바람만은 오래 남았으면 좋겠다.