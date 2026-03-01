나소열 예비후보 " '법왜곡죄' 후퇴 사유, 당원들에 설명해야"

큰사진보기 ▲나소열 예비후보가 페이스북을 통해 ‘법왜곡죄’ 축소에 대한 당 지도부의 설명을 요구했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도지사 선거에 도전한 나소열 예비후보(전 충남도 부지사)가 "사법개혁의 핵심 과제 중 하나인 '법왜곡죄'가 최근 국회 본회의를 통과했으나, 법안 성안 과정에서 당초 취지가 상당 부분 후퇴했다"고 비판했다.법왜곡죄는 검사와 판사가 법을 고의로 왜곡해 수사·기소하거나 판결할 경우 처벌할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.나 예비후보는 지난 2월 28일 페이스북을 통해 "지난 80년간 견제 장치가 없었던 사법 권력을 통제할 '상징적 도구'로 주목을 받았으나 최종 통과된 법안은 법제사법위원회 논의 당시보다 적용 범위가 크게 축소됐다"고 주장했다.가장 크게 문제 삼은 부분은 적용 대상의 제한이다. 나 예비후보는 "법사위 안과 달리 본회의 수정안에서는 절대다수를 차지하는 민사 및 행정 사건이 제외되고 형사 사건에만 한정하여 적용되도록 변경됐다"면서 "명백한 오판을 견제할 도구가 반쪽짜리로 전락했다"고 비판했다,이어 '절차적 정당성'에 대한 의문도 제기했다. 당원들에게 법안 내용에 대한 뚜렷한 설명이나 공개적인 과정 없이 변경했다는 것이다.이와 관련 '당원주권' 차원에서 1인 1표 체제를 확립한 만큼, 법안 수정과 같은 중대한 의사결정 사유의 경우 당원에 대한 설명도 요구했다.나소열 예비후보는 "결정은 지도부가 하더라도 왜 그런 결정을 내렸는지 당원이 알아야 제대로 된 투표권을 행사할 수 있다"며 "당원주권은 구호에 그쳐서는 안 되며, 국회의원 개인의 의지가 아닌 당원의 의지가 반영되는 투명한 시스템이 구축되어야 한다"고 강조했다.