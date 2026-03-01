소병훈 "광주, 대한민국의 역사... 역사·문화 중심도시로"

큰사진보기 ▲소병훈 국회의원은 2월 28일 열린 의정보고회에서 광주의 역사적 정체성을 재조명하며 "광주를 광주답게, 제자리를 찾는 도시로 만들겠다"고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"1000년 역사의 도시 광주. 광주를 광주답게, 제자리를 찾겠습니다."

큰사진보기 ▲소병훈 국회의원은 2월 28일 열린 의정보고회에서 광주의 역사적 정체성을 재조명하며 "광주를 광주답게, 제자리를 찾는 도시로 만들겠다"고 밝혔다. 사진은 주요 성과를 설명하고 있는 소병훈 국회의원. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲2월 28일 소병훈 국회의원 의정보고회 현장 ⓒ 박정훈 관련사진보기

소병훈 국회의원은 2월 28일 열린 의정보고회에서 광주의 역사적 정체성을 재조명하며 "광주를 광주답게, 제자리를 찾는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.이날 보고회는 지역 현안 질의응답과 함께 광주의 역사·문화 자산을 기반으로 한 도시 비전 제시가 중심을 이뤘다.소병훈 국회의원은 도시의 역사적 뿌리부터 꺼내 들었다. 삼한시대 기록에 등장하는 '경안' 지명, 백제 온조왕 시기의 하남 위례성, 선사 유적의 연속성까지 언급하며 그는 "광주는 대한민국 역사의 축소판과도 같은 도시"라고 말했다.이날 보고회는 단순한 의정 성과 나열보다는 '광주의 정체성'을 재확인하려는 문제 제기로 시작됐다. 소 의원은 "전국적으로 구석기 유적이 확인된 지역이 많지 않은데, 광주는 선사부터 근현대까지 전 시기의 흔적을 갖고 있다"며 "오래된 것을 낡은 것으로 볼 게 아니라, 자부심의 자산으로 바꿔야 한다"고 강조했다.조선시대 한강 이남 중심 고을로서의 위상, 왕실에 그릇을 납품하던 사옹원 분원, 천주교 성지와 근현대사의 기억까지 언급하며 그는 "광주는 스스로를 과소평가해 왔다"고 진단했다.그는 "오래된 것의 가치를 골동품처럼 방치할 것이 아니라, 시민의 자부심으로 재해석해 문화와 전통의 허브로 키워야 한다"고 밝혔다.그의 메시지는 도시 브랜드와 정책 방향을 염두에 둔 발언으로 '전통과 문화의 허브'라는 표현으로 향후 지역 개발·관광·교육 정책과 연결될 가능성을 내비쳤다.본격적인 긴장은 질의응답에서 나왔다. 한 아이의 어머니라고 밝힌 한 시민은 인공와우 수술 지원이 생애 두 차례로 제한돼 있고, 1회 수술 비용이 1천만 원에 달한다는 현실을 언급했다. 그는 "외국처럼 5년 주기마다 보험 적용이 가능하도록 해달라"고 요청했다.이에 대해 소 의원은 "구체적 사안은 의원실로 전달해주면 보건복지부와 협의해 검토하겠다"고 답했다. 그는 "그동안 의료보험 적용이 안 되는 희귀질환 보험 적용을 위해 노력해 왔다"며 "최근 고가의 신생아 안과 검사에 대한 보험 적용 확대 문제도 정부와 협의 중"이라고 밝혔다.생활 속 복지 문제는 현장의 체감도가 높았다. 단순한 제도 설명보다 "의원실로 연락하면 바로 연결된다"는 반복된 안내로 민원 창구의 역할을 강조했다.출산 정책도 도마에 올랐다. 한 참석자는 "아이를 낳으라고만 하지 말고, 국가가 운영하는 산후조리원을 전국적으로 확대해 달라"고 요청했다. 민간 산후조리원 이용 비용이 수백만 원에 달한다는 점을 지적했다.소 의원은 "출생률 제고는 환경 개선이 핵심"이라며 "공공 산후조리원 확대가 국정 과제에 포함돼 있다"고 설명했다. 그는 "시의원들도 관심이 많다. 광주시 차원에서도 노력해야 한다"며 관심 갖고 지켜보겠다는 입장을 전했다.고등학생 자녀를 둔 시민은 또 다른 현실을 꺼냈다. 학원 수업 이후 대부분 학생들이 24시간 운영되는 스터디카페에서 밤샘 학습을 한다고 지적했다. 시민의 "안전하고 공공적인 24시간 학습 공간을 국가가 마련해야 한다"는 제안에 대해 소 의원은 "관련 부처와 제도 가능성을 확인해 보겠다"고 답했다.의원실 접근성 문제도 제기됐다. 한 시민은 "사무실 위치가 접근하기 어렵고, 새로 유입된 시민들과의 접점이 적다"고 말했다. 당협 운영 역시 당원 중심이라는 지적이 이어졌다.소 의원은 "저는 월~목은 국회 일정, 금~일은 지역 일정으로 운영한다"며 "평소 사무국장과 보좌진을 통해 모든 민원이 국회로 연결된다"고 설명했다. 동시에 "당협은 당원들의 모임이지만 향후 시민과 더 함께하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.이날의 의정보고회는 여기서 단순 보고 자리를 넘어, 정치적 관계 재정립의 장으로 변했다. '역사적 자부심'과 '생활 밀착형 정책 요구'가 한 공간에서 교차한 모습을 보여줬다.소 의원은 마무리 발언에서 "광주는 스스로 자부심을 가져야 할 도시"라며 "역사와 문화의 중심 도시로 다시 세우는 데 힘을 다하겠다"고 말했다. 그러면서 "국회의원 제대로 일하도록 잘 활용해 달라"며 "스스로 더 충실한 국회의원이 되겠다"고 약속했다.한편 이날 보고회에서는 추미애, 조정식, 권칠승, 안태준 의원을 비롯한 수십 명의 국회의원들이 잇따라 축사를 전하며 높은 관심을 보여줬다. 행사장에는 약 300여 명의 시민과 지지자들이 함께해 열기를 더했다.