615개 단체, 3.1절 107주년 맞아 '역사 정의와 평화 새역사' 시민선언

큰사진보기 ▲일본대사관 평화의소년상 앞 기자회견615개 시민단체가 28일 오후 3.1혁명 107주년, 한일 역사정의와 평화를 위한 시민선언 기자회견을 했다. ⓒ 한일역사정의평화행동 관련사진보기

AD

한일역사정의평화행동 등 615개 시민사회단체가 107주년 3.1혁명을 하루 앞둔 2월 28일 오후 1시 서울 종로구 일본대사관 앞 평화의 소녀상에서 기자회견을 열어 "침략과 역사의 부정의 시대를 넘어 정의와 평화의 새역사를 써야 한다"고 강조했다.기자회견 참가자들은 3.1혁명 107주년을 맞아 일본 다카이치 정권의 역사 부정과 군사 대국화 폭주를 규탄했고, 국내 친일-뉴라이트 세력 및 내란 옹호 적폐의 철저한 청산을 촉구했다.'3.1혁명 107주년, 한일 역사정의와 평화를 위한 시민선언문'을 통해 일본 다카이치 정권의 폭주와 역사부정 규탄, 친일-뉴라이트 적폐 청산 및 역사 정의 실현, 역사정의회복위원회 신속 구성, 한반도 평화 위협하는 한미일 군사동맹 반대 등을 촉구했다.주제준 한일 역사정의 평화행동 공동집행위원장의 진행으로 이나영 정의기억연대 이사장, 이홍정 자주통일평화연대 상임대표의장, 엄미경 민주노총 사무총장 직무대행, 이연희 평화너머 공동대표, 박세희 진보대학생넷 서울인천넷대표, 김영환 민족문제연구소 대외협력실장, 이상규 진보당 서울시장 후보가 발언을 이어갔다. 최상규 지구촌동포연대 대표의 대독으로 야노 히데키 일본 강제동원 공동행동 사무국장 등의 발언도 소개됐다.이나영 이사장은 "식민주의와 군국주위를 미화하는 모든 시도에 맞서 끝까지 싸울 것"이라고 했고, 이홍정 상임대표의장은 "한국의 평화와 안보 주권을 위협하는 한미일 신냉정 군사 협력 체제를 거부하고, 동북아시아 공동 평화 안보체계를 구축하는 전략적 균형자로 나서야 한다"고 촉구했다.김영환 대외협력실장은 "어제(2월 27일) 일본 하네다공항에서 3.1집회에 참석하려던 박석운 공동대표가 부당하게 입국을 거부당했다"고 비판했고, 야노 히데키 사무국장은 "다카이치 정권의 군비 확장과 개헌을 저지해야 한다"며 "피해자 인권회복을 위해 일본의 시민사회도 연대해 싸우겠다"고 강조했다.엄미경 사무총장 직무대행은 "얼마 전 조세이 탄광 해저 갱도에서 84년 만에 조선인 유해가 발굴되었는데도 일본 정부는 여전히 강제노동을 부정하고 있다"고 비판했고, 이상규 진보당 서울시장 후보는 "한일 군사동맹의 실질화가 일본의 군국주의에 날개를 달아주었다"며 "평화와 역사 실현을 위해 함께 노력하겠다"고 피력했다.이날 기자회견 참가자들은 '광복 태극기'를 들고 "역사정의 만세, 한반도 평화 만세, 민족자결 자주독립 만세" 삼창을 하며 107년 전, 3.1절 독립운동을 재연했다.또한 참가자들은 '극우 내란 옹호하는 친일적폐세력 단호히 청산하자' '평화헌법 파괴하는 일본의 대국화 반대한다' '역사정의 파괴하는 반헌법적 친일 뉴라이트 즉각 파면하라' '전쟁위기 부추기는 한미일 군사협력 즉각 중단하라' '역사정의 회복위원회를 신속히 구성하라' '일본 정부는 전쟁범죄 인정하고 공식사죄 배상하라' '불법적인 제3자변제안 공식 철회하라' 등의 손팻말을 들었다.기자회견이 끝나고 이들은 주변 동십자각에서 열린 '한미전쟁 중단과 트럼프 수탈 규탄' 시민행동 집회에 동참했다.