삼일절 이어받은 군산의 3.5 만세운동

큰사진보기 ▲삼일절 기념식 재현식 무대를 마치고군산 3.5만세 운동의 시작을 알렸던 1919년 3월5일 당시 시민들의 일제에 대한 항거모습을 재현했다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

어머니: 아이야, 밖에서는 나라 얘기하지 마라. 벽에도 귀가 있단다.

여학생: 어머니, 나라가 없는데 어디다 숨을 쉬어요. 저는 숨을 쉴 수가 없어요.

큰사진보기 ▲군산 3.1운동 100주년 기념관 앞한강 이남에서 최초로 군산지역에서 일어난 3.1 독립 만세 운동의 애국정신을 기념하고 전승하기 위하여 건립한 기념관(군산시 영명길 29 ) ⓒ 박향숙 관련사진보기

"유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한 국민은 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4·19 민주 이념을 계승하고, 조국의 민주 개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포 애로써 민족의 단결을 공고히 하고..."

큰사진보기 ▲재현극 이후 독립을 외치는 동상들과 한 컷 ⓒ 박향숙 관련사진보기

삼일절 三一節



삼월 초 하룻날 우리나라 다시 산 날

한양성 만세 소리 삼천리에 울리던 날

강산아, 입을 열어라. 독립 만세.



삼월 초 하룻날 의인義人의 피 흐르던 날

이 피가 흘러들어 금과 옥이 되옵거든

삼천리 자유의 강산을 꾸미고저.

광야 – 이육사



까마득한 날에 / 하늘이 처음 열리고 / 어데 닭 우는 소리 들렸으랴 //

모든 산맥들이 / 바다를 연모해 휘달릴 때도 / 차마 이곳을 범하던 못하였으리라 //

끊임없는 광음을 / 부지런한 계절이 피어선 지고 / 큰 강물이 비로소 길을 열었다 //

지금 눈 내리고 / 매화 향기 홀로 아득하니 / 내 여기 가난한 노래의 씨를 뿌려라 //

다시 천고의 뒤에 / 백마 타고 오는 초인이 있어 / 이 광야에서 목 놓아 부르게 하리라 //

삼일절 107주년 아침. 군산 시민들도 1919년 3월 1일, 서울에서 일어난 만세 운동의 소식을 듣고 있었다. 4일 후 한강 이남 최초로 일어난 독립만세운동이라고 말하는 3.5만세 운동에 군산 사람 2만여 명이 참여하여 만세를 불렀다.이 운동의 시작은 영명 학교 출신 김병수 선생에서 비롯되었다. 서울에서 독립 선언서 200장을 군산으로 가져와서 당시 영명 학교 교사였던 이두열, 박연세에게 전달, 거사를 계획했다. 3월 5일, 미리 눈치챈 일본 경찰들이 군산의 두 학교 (영명 학교와 멜볼딘 여학교)를 급습했으며, 이 과정에서 독립소 선언서와 태극기가 발각되었고, 중심 교사 두 사람은 연행되었다.이에 학생들과 시민들이 거리로 나와서 "대한독립만세"를 외치기 시작한 것이 바로 군산 3.5 만세 운동의 시작이다. 시민들은 본격적으로 만세 운동을 하며 경찰서로 이동 중, 시위 수는 늘어났고, 거리는 온통 만세로 가득 찼다. 일본 경찰의 총칼 앞에서도 물러서지 않고 연행된 교사들의 석방을 요구했던 시민들의 소리가 삼일절 107년을 맞는 지금, 군산에서도 쟁쟁히 들려온다.군산시 구암동 '3·1운동 100주년 기념관' 뜰에서 당시 만세 운동을 재현하는 행사가 열렸다.해마다 각 지역에서 삼일절 기념 행사를 한다. 군산시도 107주년 기념일을 맞아 다양한 행사를 하는데, '평화시민대행진'을 포함하여, 독립선언문 낭독, 삼일절 노래 제창, 만세 삼창 등으로 일제에 항거 하는 우리 시민들의 독립 정신을 고양시킨다.아이들이 초중고 학생일 때 만해도, 한 해도 거르지 않고 삼일절 행사의 가두 행진을 포함하여 여러 활동을 참여하도록 학생들을 지도하기도 했다. 3년 전부터는 시 낭송 단체의 회원으로서 삼일절 재현 무대 마당에 협조하고 있다. 오늘 재현극 <3·5만세, 그날 우리는 봄이 되었다>를 위해 회원들은 1달 이상 연습하며 그 누구보다도 삼일절의 의미에 대해 깊이 생각하게 됐다."내 손톱이 빠져나가고, 내 코와 귀가 잘리고, 내 다리가 부러져도 그 고통은 이길 수 있사 오나, 나라를 잃어버린 그 고통 만은 견딜 수가 없습니다. 나라에 바친 목숨이 오직 하나 밖에 없는 것이 이 소녀의 유일한 슬픔입니다"라며 무대에 쓰러지는 역할을 맡은 여학생(회원, 김순민)의 절규가 뼈저리게 들려왔다.일본 경찰들이 학교 선생 박연세와 이두열을 끌고 나가자 학생들과 몸싸움을 하는 장면이 있다. 이때 여학생(회원, 김형순)과 그녀의 어머니(회원, 전재복)의 대사가 들려왔다.여학생은 가슴에서 태극기를 꺼내고, 그 순간 일본 경찰의 총 소리가 들려왔다. 탕! 탕!아마도 재현 극 현장에서 어린 학생들이 있었다면, 깜짝 놀랐을 것이다. 매년 행사에서 가까이 지켜보아도 총 소리가 나는 그 순간 만큼은 나도 역시 가슴에 총을 맞은 듯 감정이 날카로워졌다.무대 위 사람들은 총을 맞은 여학생을 살려내라고 외치고, 격분한 시민들은 일본 경찰을 때려눕히는 등, 실감나는 연기로 재현극을 관람하는 청중들의 호흡을 하나로 만들었다.이때 울려 퍼지는 바이올린 선율의 애국가는 분노로 고조된 사람들에게 나라 잃은 슬픔을 느끼게 했다. 군산 시낭송 예술원 단체(회장, 채영숙) 회원들이 재현한 군산 3.5만세 운동 재현 극은 행사장에 온 많은 사람들에게 감명을 주었다. 나는 지난 12.3 내란 사태 후 헌법에 관심이 생겨, 가끔 그 속에 써 있는 글을 읽어본다.학생을 가르치는 일을 하는 나는, 삼일절과 삼일만세 운동, 그리고 우리 군산의 3.5만세 운동에 대한 이야기를 해주어야 한다는 책무감도 있다. 학생들 단톡에 위 헌법의 내용을 올렸다. 글 속에 있는 문장처럼 '3.1 운동으로 건립된 대한민국'이니, 빨간 날이라고 해서 무조건 노는 날이 아님을 지도한다. 단 한 줄이라도, 단 한 순간이라도, 단 한 학생이라도 분명 내 의도를 이해하고 공감해줄 것이라 믿을 뿐이다.삼일절에 대한 독립 신문 <「삼일절」, 『독립 신문』 제 49호(1920. 3. 1.> 의 내용을 검색하다가 발견한 시 하나를 읽어본다.이 신문에는 "기미 삼월 일일. 대한의 독립을 선언한 날. 그날 오후 두 시. 옥탑공원에서 처음 대한독립 만세 소리가 울려 퍼진 때. 이날은 부활의 날. 우리의 귀한 것이, 생명처럼 귀한 것이 이날에 부활 하였도다"라는 표현이 위 시와 함께 있었다. 오늘 아침 책방에서 보내는 시 편지에 이 시를 보내면서 소리 내어 낭독해 보자 권했다.동시에 비록 조국의 독립을 보진 못했지만 일제 강점기 대표적인 저항 시인 이육사(1904-1944)의 <광야>를 들으며 삼일절 아침, 오늘날 내가 살아가는 이 아름다운 나라와 국민에 대하여 다시 한번 자긍심을 심어본다.