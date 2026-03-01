이 대통령 "북 무인기 침투사건 심대한 범죄행위... 힘의 논리에 국제규범 위협"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 3·1절 107주년을 맞아 "3·1혁명은 독립선언이자 평화 선언이었으며, 우리가 나아갈 평화와 공존의 미래를 제시한 나침반이었다"라며 "세계인들에게 크나큰 가르침을 주고 있다"라고 강조했다.1일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 3·1절 107주년 기념식에 참석한 이 대통령은 "3·1혁명의 정신으로 평화와 민주, 상생과 공영의 길을 함께 열어가자"며 "위대한 대한국민과 함께, 선열들께서 바라 마지않던 그 광명을 향해 나아가겠다"고 선언했다.미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란을 상대로 대대적 군사작전을 단행하며, 중동 정세가 혼돈의 기로에 선 것을 염두에 둔 듯 이 대통령은 "오늘날 세계는 또다시 격변의 시기를 맞이하고 있다"고 진단했다. 이 대통령은 "2차 세계대전 이후 80여 년간 확립되었던 국제 규범은 힘의 논리에 의해 심각하게 위협받고 있다"라며 "같은 과오를 되풀이 하지 않으려면 우리는 지난 역사에서 교훈을 찾아야 한다"고 짚었다.그러면서 강조한 것이 '3·1혁명 정신'이다. 이 대통령은 "우리 선열들은 '3·1독립선언'을 통해 국민이 진정한 주인이 되는 민주공화국을 꿈꿨고, 힘을 앞세워 다른 나라를 수탈하는 것이 아니라 서로 공감하고 함께 연대하며 한데 어우러져 살아가는 평화로운 대동세상을 꿈꿨다"고 설명했다.이어 이 대통령은 "우리 선열들이 주창했고, 우리 국민이 이어온 3·1혁명의 정신이야말로, 민주주의와 평화가 흔들리는 위기의 시대를 살아가는 세계인들을 새로운 희망의 세계로 인도할 밝은 빛이라고 감히 확신한다"라고 말했다.이 대통령은 북한에 대해 "적대가 아니라 공존과 협력으로 불신이 아니라 신뢰의 토대 위에서 함께 성장하는 평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길"이라며 "우리 정부는 북측의 체제를 존중하며, 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것"이라고 강조했다. 이 대통령은 "'페이스메이커'로서 북미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 소통하겠다"라고 덧붙였다.다만 이 대통령은 "이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄행위이자 결코 있어서는 안 될 일"이라며 "다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저히 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나가겠다"라고 밝혔다.일본과의 관계에 있어서도 "아직 우리 사회 곳곳에는 가슴 아픈 역사의 흔적이 남아 있고, 고통받는 피해자와 유가족 분들이 계신다"고 짚은 가운데 "엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때"라고 말했다.'실용외교'를 강조한 이 대통령은 "과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 독립유공자 후손에 대해 "선열들의 헌신을 기리고 예우하는 것은 특별한 희생에 대한 특별한 보상이자 공동체 유지를 위한 최소한의 조치"라며 "미서훈 독립유공자 발굴·포상을 확대하고, 독립유공자 유족을 더욱 두텁게 지원하기 위해 각별히 살피겠다"고 강조했다.이 대통령은 '독립운동하면 삼대가 망한다'는 자조적인 말은 사라지고, 국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받으며, 공동체를 배반한 행위는 준엄하게 심판받는 그런 상식이 통하는 공정한 나라를 반드시 만들겠다"고 다짐했다.