한병환 예비후보, '부천항일운동 기념사업' 추진 정책협약식 가져

큰사진보기 ▲부천의 항일·독립운동 기념사업 관련 현장 간담회한병환 부천시장 예비후보는 안중근공원 부천항일운동기념비 앞에서 민족문제연구소 부천지부와 함께 부천의 항일·독립운동 기념사업 관련 현장 간담회를 가졌다. ⓒ 김병구 관련사진보기

큰사진보기 ▲정책협약식한병환 부천시장 예비후보와 박종선 민족문제연구소 부천지부장과 회원들이 부천의 항일·독립운동 기념사업 관련 정책협약을 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 김병구 관련사진보기

한병환 더불어민주당 부천시장 예비후보는 제107주년 삼일절을 맞아 민족문제연구소 부천지부(지부장 박종선)와 함께 안중근공원의 부천항일운동기념비를 찾아 부천의 항일·독립운동 기념사업 관련 현장 간담회를 가진 후, 부천지역 항일운동의 역사적 가치를 재조명하고 계승하기 위한 정책협약을 체결했다.한 예비후보는 2월 28일 민족문제연구소 부천지부와 현장 간담회와 정책협약식를 통해 부천시장에 당선될 경우 지역 항일운동의 역사적 의미를 시민들에게 알리고 관련 기념사업을 추진하기로 약속했다.이번 협약에는 ▲부천 중앙공원 내 '부천항일운동기념탑' 건립 ▲부천지역 3대 항일운동 및 기타 항일운동에 대한 연구용역 추진과 안내판 설치 ▲부천 관내 항일유적 안내시설 개선 ▲원미산 춘덕약수터 내 '가짜 의병장 박진 전승비' 철거 추진 등이 포함됐다.특히 중앙공원 내 항일운동기념탑 건립은 부천의 독립운동 역사를 상징적으로 기념하는 공간을 조성해 시민들이 일상 속에서 지역의 역사와 의미를 접할 수 있도록 하기 위한 핵심 사업이다.한 예비후보는 "부천에도 자랑스러운 항일운동의 역사가 존재하지만 이를 시민들이 접할 수 있는 공간과 기록은 충분하지 않았다"며 "항일운동의 역사와 정신을 시민의 기억 속에 되살리고, 미래세대에게 올바르게 전달하는 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.박종선 민족문제연구소 부천지부장은 "이번 협약을 통해 부천지역 항일운동 관련 조사·연구와 기념사업이 보다 체계적으로 추진될 것으로 기대한다"고 말했다.