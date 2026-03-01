트럼프 "하메네이 공습으로 사망, 이란 혁명수비대 투항하라"

큰사진보기 ▲28일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 "역사상 가장 사악한 인물 중 한 명인 하메네이가 사망했다"며 "하메네이의 죽음은 이란 국민뿐만 아니라, 하메네이와 그를 따르는 피에 굶주린 폭도 무리에 의해 살해되거나 신체가 훼손된 모든 위대한 미국인들, 그리고 전 세계 수많은 나라 사람들을 위한 정의"라고 했다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 31일(현지시간) 이란 이슬람혁명을 주도했던 루홀라 호메이니의 묘소를 참배 중인 아야톨라 하메네이 이란 최고지도자. ⓒ AP/ 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 수도 테헤란에서 벌어진 공습으로 사망했다고 발표했다.28일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 "역사상 가장 사악한 인물 중 한 명인 하메네이가 사망했다"며 "하메네이의 죽음은 이란 국민뿐만 아니라, 하메네이와 그를 따르는 피에 굶주린 폭도 무리에 의해 살해되거나 신체가 훼손된 모든 위대한 미국인들, 그리고 전 세계 수많은 나라 사람들을 위한 정의"라고 했다.트럼프 대통령은 "하메네이는 우리의 정보력과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었다"면서 "이스라엘과의 긴밀한 협력 아래, 하메네이나 그와 함께 제거된 다른 지도자들이 할 수 있는 일은 아무것도 없다"며 하메네이 암살을 위해 이스라엘과 협력했음을 밝혔다.그는 "지금이야말로 이란 국민이 자국을 되찾을 수 있는 단 한 번의 가장 위대한 기회다. 우리는 이란 혁명수비대와 군대, 그리고 기타 보안 및 경찰 세력 중 많은 이들이 더 이상 싸우기를 원하지 않으며, 우리에게 면책을 요구하고 있다는 소식을 듣고 있다"며 "내가 어젯밤에 말했듯이, 지금은 면책을 받을 수 있지만, 나중에는 죽음뿐이다"라고 투항을 촉구했다.이어 "바라건대 이란 혁명수비대와 경찰이 이란의 애국자들과 평화적으로 통합되어, 이 나라가 마땅히 누려야 할 위대함을 되찾기 위해 하나의 결집된 힘으로 함께 일하게 되기를 바란다. 그 과정은 곧 시작되어야 한다"면서 "중동 전체와 나아가 전 세계의 평화라는 우리의 목표를 달성하기 위해, 강력하고 정밀한 폭격은 일주일 내내, 또는 필요한 만큼 중단 없이 계속될 것"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령의 발표에 앞서 로이터통신은 하메네이가 공습으로 사망했고 시신을 확인했다는 이스라엘 고위 관료의 발언을 인용해 보도했다. 공습 직후 위성 사진으로 본 테헤란의 하메네이 거주지는 이번 공습으로 인해 상당 부분 파괴된 것이 확인됐다.트럼프 대통령은 NBC뉴스와의 인터뷰에서 해당 보도가 사실이냐는 질문을 받자 "우리는 그것이 맞는 이야기라고 생각한다"고 답했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 또한 이날 영상 성명을 통해 "오늘 아침 우리는 폭군 하메네이의 본거지를 파괴했다. 이 폭군이 더 이상 존재하지 않는다는 많은 징후가 존재한다"면서 "오늘 아침 우리는 하메네이 정권의 고위 관리들, 혁명수비대 사령관들, 핵 프로그램의 주요 인물들을 제거했다. 그리고 우리는 계속 나아갈 것이다. 앞으로 며칠 동안 우리는 테러 정권의 수천 개 목표물을 더 공격할 것"이라며 하메네이 사망에도 공습을 멈추지 않겠다고 선언했다.이란 측의 반응은 엇갈리고 있다. 이란 국영 IRNA 통신은 "미국과 이스라엘이 심리전을 펼치고 있는 것을 경계하라"는 하메네이 집무실의 발언을 인용하며 하메네이의 사망 소식을 적의 심리전으로 보도했지만 에스마일 바가이 외무부 대변인은 BBC에 "해당 사안을 확인해줄 상황이 아니다"며 답변을 회피했다.아바스 아라그치 이란 외무장관 또한 NBC 인터뷰에서 하메네이의 신변을 묻는 질문에 "내가 아는 한 그렇다, 살아 있다"며 조건부 대답을 하는 등 이란 당국 주요 관계자들 또한 하메네이의 정확한 생사 여부를 알지 못하는 듯한 반응을 보였다.1989년 이란 이슬람 혁명을 이끈 루홀라 호메이니의 사망 이후 36년 동안 최고지도자의 권력을 누려 온 하메네이는 군 통수권과 사법·안보 기구 인사권 등을 쥔 헌법상 최고 권력자로서 자신을 반대하는 세력을 철저히 탄압해 왔다.한편 이란 적신월사는 현재까지 미국과 이스라엘의 공습으로 최소 201명이 숨지고 747명이 다쳤다고 밝혔다. 이중에는 이란 남부 호르모즈간주 미나브에 있는 샤자레 타이예베 여자 초등학교의 학생들도 포함되어 있는데 이란 미잔 통신에 따르면 최소 108명이 사망했다.