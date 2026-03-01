미, 이란 왜 공격했나... 이슬람 정권 무너뜨릴 기회?

AD

미국과 이스라엘이 2월 28일 이란에 대한 군사 공격을 개시했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시각) "우리의 목표는 임박한 이란의 위협 제거"라며 이란의 핵무기 및 미사일 관련 시설과 군 기지 파괴에 나섰다. 그러면서 우리는 이란이 핵무기를 결코 갖지 못하도록 할 것"이라고 강조했다.미국은 최근 이란과 세 차례 만나 핵 협상을 벌였지만, 지난 2월 26일 스위스 제네바에서 열린 3차 협상에서도 이란이 미국의 핵 프로그램 폐기 요구를 끝내 받아들이지 않자 이스라엘과 함께 군사 공격을 결정했다.앞서 미 언론에서는 핵·미사일 시설만 제한적으로 타격할 것이라는 전망이 우세했으나, 예상보다 광범위한 공격이 펼쳐지고 있다.이란과 '앙숙' 관계인 이스라엘이 미국을 끈질기게 설득했다는 분석도 나오지만, 지지율 하락으로 궁지에 몰린 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거를 앞두고 정치적 승부수를 던졌다는 평가도 있다.그러나 미 CNN방송은 "전쟁에 반대하는 지지층을 가진 트럼프 대통령으로서는 이란 공격이 상당한 정치적 위험을 안겨줄 것"이라며 "그는 두 번째 임기 들어 6개국 넘는 곳에서 군사 작전을 펼쳤다. 특히 이번 작전은 얼마나 오래갈지, 비용이나 인명 피해 측면에서 얼마나 많은 희생이 따를지 불확실하다"라고 지적했다.미국은 작년 6월에도 이란 핵시설 세 곳을 기습 공격했으나, 별다른 타격을 주지 못했다는 비판을 받기도 했다.트럼프 대통령은 "이란 정권은 곧 미군의 힘과 능력에 누구도 도전하면 안 된다는 것을 깨달을 것"이라며 "(이란군은) 무기를 내려놓고 완전한 면죄부를 받아라. 그렇지 않으면 분명히 죽음을 맞게 될 것"이라고 경고했다.더 나아가 트럼프 대통령의 최종 목표는 이란의 아야톨라 하메네이 신정 체제를 무너뜨리는 것으로 보인다.AP통신은 "미국과 이스라엘은 이란 정권이 심각한 경제 위기, 잔혹한 반정부 시위로 인한 여론 악화, 지난 여름 미국의 타격에 파괴된 군사 시설 승 여러 문제로 취약한 상태라고 판단했다"라며 "정권 교체를 위해 놓칠 수 없는 기회라고 결론 내린 듯하다"라고 분석했다.트럼프 대통령은 이란 국민을 향해 "자유의 시간이 가까이 와 있다"라며 "우리의 공격이 끝나면 여러분의 정부를 장악하라(take over your government)"고 반정부 시위를 독려했다. 그는 "이번이 일생일대의 기회일 수 있다"라며 "미국은 압도적인 힘과 파괴적인 전력으로 여러분을 지지하고 있다. 지금이 행동에 나설 순간"이라고 말했다.또한 "이란 시위대가 미국에 여러 차례 도움을 요청했으나 받지 못했다. 지금까지 어떤 미국 대통령도 나처럼 하지 않았다"라며 "이제 여러분이 원하는 미국 대통령이 왔으나, 반응을 지켜보겠다"라고 덧붙였다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 "이번 작전은 상당한 인내심이 필요하고, 오래 걸릴 것"이라며 "그만큼 진정한 평화로 이어질 것"이라고 주장했다.다만 미 <뉴욕타임스>는 "인구 9천만 명에 달하는 큰 나라의 정권을 공습만으로 전복시킨 사례는 거의 없다"라며 트럼프 대통령이 목표를 달성하기 위해 지상군까지 투입할 가능성을 시사했다.국제위기그룹의 이란 전문가 알리 바에즈는 "역사적으로 외부 공격은 상대의 군사력을 약화시킬 수는 있지만 민족주의가 고조되고, 반대 세력의 활동 공간은 줄어든다"라며 "정권을 무너뜨리기보다는 오히려 공고히 하는 경향이 있다"라고 지적했다.