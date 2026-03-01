이스라엘 공습 직후 이란 친구가 전한 작별 인사

AD

이스라엘이 지난 2월 28일 오전 10시경(현지 시간) 이란의 수도 테헤란에 공습을 시작했다. 지난달부터 중동에 항공모함 전단을 배치하며 이란을 압박해오던 미국도 이스라엘과 함께 이란 공습에 나섰다.기자와 오랫동안 연락하며 친분을 이어오던 이란인 A씨는 현지 시간 오전 10시 14분에 텔레그램으로 문자 메시지와 음성 메시지를 보냈다. 이스라엘의 공습이 시작된 직후, 이란 내부의 인터넷이 차단될 것을 예상하고 소식을 전하기 위해 급히 연락한 것. 기자에게 이란 현지 상황을 전한 취재원은 이란 서부 도시 우르미아에 거주하는 20대 여성이다.A씨는 "방금 인터넷 연결이 되어 연락했다"며 "지금 이란은 전쟁이 시작됐다. 언제쯤 다시 메시지를 보낼 수 있을지 모르겠다"고 말했다. 이어, "내가 살 수는 있을지 그것도 잘 모르겠다. 지금은 괜찮은데 (이란의 현재 상황에 대해) 말하고 싶었다"며 "혹시 모르니까 작별 인사를 하고 싶다. 지금까지 고마웠다"고 말했다.떨리는 목소리로 음성 메시지를 보낸 A씨는 "나의 X같은 나라를 위해 기도해주길 바란다"는 문자 메시지를 끝으로 현재 연락이 두절된 상태다.한편, A씨가 거주하는 우르미아는 이란 북서부 지역에 위치한 도시로, 튀르키예와 이라크의 국경으로부터 매우 가까운 곳에 있다.