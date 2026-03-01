107주년 삼일절, 딱 한 가지만 기억하세요

큰사진보기 ▲삼일절 아침 태극기를 게양 후 '국기에 대한 경례'를 했다. ⓒ 이점록 관련사진보기

"우리 모두 태극기를 게양합시다."

"대한독립만세."

1919년 3월 1일. 그날, 한반도 전역을 뒤흔든 "대한독립만세"의 함성은 일제의 서슬 퍼런 총칼 앞에서도 결코 꺾이지 않았다. 학생과 지식인부터 농민, 노동자,상인에 이르기까지 계층과 종교, 남녀노소의 벽을 허물고 하나 되어 떨쳐 일어난 민족 최대의 거족적 비폭력 독립 운동이었다.어느덧 107년이라는 긴 세월이 흘렀다. 오늘 우리는 과연 그날의 뜨거웠던 숨결을 온전히 기억하는지 스스로에게 물어야 한다. 달력 위 '빨간 날'의 설렘은 반기면서도, 그 숫자 이면에 새겨진 선열들의 핏자국과 처절한 외침은 잊고 살지는 않았는가. 그 날의 함성은 박제된 유물이 아니다. 오늘을 사는 우리가 응답해야 할 현재진행형의 부채이자, 결코 외면할 수 없는 시대의 준엄한 명령이다.3.1 운동은 화석화된 과거의 사건이 아니다. 그것은 대한민국 민주주의의 태동이자 근원이었다. 그날의 외침은 임시정부 수립의 모태가 되었고, 독립을 향한 기나긴 투쟁의 동력이 되었다. 오늘 우리가 누리는 자유와 번영의 단단한 토대가 되었다.우리는 유관순 열사처럼 이름 석 자 남긴 영웅들을 기억한다. 하지만 그 거대한 역사의 파도를 만든 것은 성명 미상의 무수한 민초들이었다. 만세 행렬에 뛰어들었다가 투옥되고, 모진 고문 끝에 스러져간 평범한 사람들. 그들의 이름 없는 희생이 오늘 우리의 평온한 일상을 단단히 떠받치고 있는 것이다.그러나 바쁜 현대 사회에서 국경일은 어느덧 '쉬는 날'로만 소비되곤 한다. 역사를 잊는 순간 공동체의 정신은 희미해지기 마련이다. 철학자 조지 산타야나는 "과거를 기억하지 못하는 자는 그 과거를 반복하기 마련이다"고 경고했다.망각은 단순한 실수가 아니라, 우리 번영의 뿌리를 스스로 잘라내는 행위와 같다. 3.1절은 단순히 과거를 추모하는 날이 아니다. 우리가 어떤 나라의 시민으로 살아갈 것인지, 스스로의 정체성을 되묻는 성찰의 날이어야 한다.애국은 거창한 구호나 특별한 결심 속에만 존재하는 것이 아니다. 집집마다 태극기를 내거는 작은 행동 하나면 충분하다. 한 기(旗)의 깃발이 모여 골목을 채우고, 그것이 물결처럼 번져나갈 때 우리 공동체의 자긍심은 조용하지만 엄숙하게 회복된다. 삼일절 아침, 태극기를 게양하는 행위는 그 자체로 살아있는 역사 교육이자 선열들에 대한 가장 숭고한 예우다.깃봉에 태극기를 고정하는 손끝에서 107년 전의 희생을 되새기고, 봄바람에 힘차게 펄럭이는 깃면을 바라보며 민족의 자존감을 확인하는 시간. 이 작고도 분명한 실천이야말로 선조들이 꿈꿨던 '자유롭고 정의로운 나라'를 지켜나가는 가장 정직한 방법이다.삼일절, 그리고 대한민국 전역의 베란다와 대문마다 태극기가 장엄하게 물결치기를 고대한다. 이 장면은 단순한 시각적 풍경이 아니다. 서로의 창가에 걸린 깃발을 보며 우리가 하나의 역사로 연결되어 있음을 확인하는 순간, 바로 우리가 소망하는 진정한 나라 사랑이 완성되기 때문이다.태극기는 과거를 기리는 유물이 아니다. 그것은 오늘을 지탱하는 우리의 자부심이며, 내일의 세대에게 건네는 가장 강력한 의식이다. 총칼의 위협 속에서도 종이 태극기를 움켜쥐고 두려움을 돌파했던 선열들처럼, 각자의 자리에서 그 정신을 계승해야 한다. 굳이 거리로 나설 필요도, 거창한 선언문을 낭독할 필요도 없다. 우리 집부터 태극기를 내거는 실천 하나면 충분하다.기억이 살아 숨 쉬는 한, 역사는 결코 후퇴하지 않는다. 그 기억의 불꽃이 꺼지지 않도록 수호하는 것은 전적으로 오늘의 우리에게 남겨진 엄중한 책무다.한 세기를 건너온 그날의 함성은 지금도 우리 곁에서, 우리가 내건 태극기의 깃발 사이에서 여전히 뜨겁게 펄럭이고 있다. 어쩌면 우리가 기다리는 보름달보다 더 환한 빛은, 나라를 아끼는 마음으로 태극기를 내거는 우리네 얼굴 위에 먼저 떠오르는 것인지도 모른다.