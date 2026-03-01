▲가세로 군수 “태안화력 폐쇄, 군민 한목소리로 움직여야” 가세로 태안군수가 2월 28일 오후 태안군민체육관에서 ‘광개토 태안, 언론도 인정한 태안 CEO’ 출판기념 북콘서트를 개최했다. 방관식 관련영상보기

가세로 태안군수가 2월 28일 오후 태안군민체육관에서 '광개토 태안, 언론도 인정한 태안 CEO' 출판기념 북콘서트를 개최했다.북콘서트에는 지지 군민을 비롯해 조한기 서산·태안 지역위원장, 태안군의회 전재옥 의장, 박용성 부의장 등 민주당 관계자와 당원이 참석했다.구관이 명관이라고 강조한 조한기 위원장은 "지난 8년 동안 태안군이 정말 놀랍고 빠르게 발전했다. 그 한 가운데에 가 군수께서 많은 일을 하셨다. 아직도 하고 싶은 일이 까마득히 많다고 한다"면서 "가세로 군수의 고집스러움이 태안군민과 유권자를 대하는 진실한 마음과 통해 있다고 생각한다. 정치인이 갖춰야 할 세 가지 덕목을 다 가졌다"고 평가했다.이어 윤여준 전 교육장, 태안군 이장단연합회 문인홍 회장 등이 가 군수와의 인연을 이야기하며 응원에 나섰다.가 군수는 이어진 가세로의 책 이야기 & 북콘서트에서 화력발전소 폐쇄와 관련해 군민의 강력한 결속을 주장했다."태안이 겉으로 보기엔 참 좋은 곳이다. 풍광이 수려하고, 인심이 좋다고 많이 이야기하는데 실제는 한 껍질 벗겨보면 굉장한 어려움에 처해 있다"고 밝힌 가 군수는 "지난 연말 1호기가 폐쇄됐고, 8호기까지 폐쇄되면 인구 4000~5000명이 빠져나간다"며 우려를 나타냈다.이어 "이번에 1호기만 해도 1500명이 빠져나갔다. 엄청난 피해를 입고 있는데 경제적 피해 효과가 11조9000억 원으로 산출되고 있다"고 설명했다,이와 관련 가 군수는 정부를 강하게 비판했다. 상황이 이런데도 아직까지 정부에서 뭐 하나 한 게 없고, 국회의원들은 매일 걱정하지 말라고만 한다는 것이다.가 군수는 지난해 연말 태안화력 현장에서 열린 1호기 폐쇄 관련 행사에서 한 발언도 군민들에게 밝혔다.당시 가 군수는 "30여 년간 태안에서 전기를 생산해 서울을 비롯해 많은 분이 잘살지 않았나? 그러면 지금 와서는 태안에 뭐라도 남겨놔야 한다. 치유까지는 아니더라도 대체 산업이나 특별법 등 무엇하나 남겨놓고 폐쇄해야 하는데 아무것도 안 했다. 우리 태안군민이 이런 부분을 어떻게 감내하겠나?"며 비판의 강도를 높였다.가 군수는 이런 상황에 대해 "군민들도 인식의 전환이 반드시 있어야 한다"며 "과거의 정선을 생각해 보자. 동강을 중심으로 석탄 채굴을 폐쇄할 때 얼마나 많은 분이 시위와 집회, 극한적인 데모를 했나? 그로 인해 특별법이 제정됐고 그때 카지노까지 생겨 지금 정선은 잘 먹고, 잘 산다"고 거론했다.이어 "우리는 태안은 어떻게 할까요? 저 혼자 뛰고 주장하면 너무 힘들고 어렵다. 이 자리에서 하소연하지 않을 수 없다. 하도 떠들어 대니까 지난 1월 청와대에서 불러 갔다 왔다. 12가지 건의 사항을 말하고 왔는데 아직 답은 없다. 기다려 보겠다"며 "군민 모두가 한목소리로 크게 소리치고 움직여야 한다"고 주장했다.이외에도 가 군수는 ▲6년 연속 중앙일보 CEO 리더십 대상 ▲태안5일장 부활 ▲역사 사적 발굴 ▲태안해양치유센터 개관 등을 가지고 군민들과 소통하며 3선 도전을 공식화 했다.