"당장의 모면보다 백년대계"... 이동환 고양특례시장, 'K-도시 이노베이션' 출판기념회

큰사진보기 ▲단상에 올라 인사말을 전하고 있는 이동환 고양특례시장 ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 고양꽃전시관 객석을 가득 채운 출판기념회 참석자들 ⓒ 박상준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲스크린에 저서 표지를 띄우고 진정한 자족도시로의 도약 방안을 발표하는 이동환 시장 ⓒ 박상준 관련사진보기