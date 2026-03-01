최승원 전 국토부 정책보좌관, 킨텍스서 출판기념회 개최

큰사진보기 ▲환영인사 하는 최승원 저자 ⓒ 김재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사하는 이기헌 국회의원 ⓒ 김재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲최승원 출판기념회 ⓒ 김재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지지자와 기념촬영하는 최승원 ⓒ 김재환 관련사진보기

오는 6월 지방선거를 앞두고 고양특례시장 출마 예정자로 거론되는 최승원 전 국토교통부 장관정책보좌관이 자신의 정책철학과 고양시의 비전을 담은 저서 <저는 이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관입니다>를 출간하고, 2월 28일(토) 출판기념회를 개최했다.이번 저서는 목수의 아들로 태어나 무허가주택에서 살던 소년이 경기도의원, 국회의장 비서관을 거쳐 대한민국 국토교통 정책의 최전선인 장관정책보좌관에 이르기까지의 여정과 그 과정에서 싹튼 '사람 중심'의 정책 철학을 담고 있다.이날 출판기념회에는 우원식 국회의장, 김윤덕 국토교통부장관, 유은혜 전 교육부장관이 참석했으며 이기헌(고양시병), 박정(파주시을), 김병주(남양주시을), 박상혁(김포시을), 박민규(관악구갑) 국회의원과 더불어민주당 고양시장 예비후보로 등록한 민경선, 명재성, 이재준, 이상성 후보가 참석해 출판기념회를 축하했다.최 전 보좌관은 이번 저서를 통해 고 김근태 의장으로부터 배운 '사람 중심의 정치', 우원식 국회의장을 모시며 지켜낸 '민주주의의 가르침', 그리고 이재명 정부 국토부에서 실천한 '현장 행정'의 기록을 상세히 풀어냈다.최승원 전 보좌관은 "고 김근태 의장에게 정치를 배우고 유은혜 전 교육부장관, 경기도의원, 우원식 국회의장, 파주관광도시공사를 거쳐 국토교통부 정책보좌관을 하며 이재명 정부의 성공을 이끌어 왔다. 이제 고양시에서 이재명 정부와 함께 새로운 지도를 그리겠다"라고 밝혔다.이날 출판기념회에는 경기도의원, 고양시의원 및 예비후보들과 함께 지지자들이 대거 참석했다.킨텍스 제2전시장 301호와 302호를 꽉 채우며 1000여 명의 지지자들이 집결하기도 했다.