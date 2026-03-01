박범계 '전격 삭발'…"충남·대전 통합 포기하지 않겠다"

큰사진보기 ▲박범계 의원이 28일 오후 충남 천안시 공주대학교 천안캠퍼스 체육관에서 자신의 저서 「더 큰 통합 압도적 성장」 출판기념회 도중 충남 대전 통합을 촉구하며 삭발을 하고 있다. ⓒ 박범계 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲박범계 의원이 28일 오후 충남 천안시 공주대학교 천안캠퍼스 체육관에서 자신의 저서 '더 큰 통합 압도적 성장' 출판기념회를 열고, 충청권의 미래 생존 전략으로 '대전·충남 행정통합'과 '충청판 실리콘밸리' 완성을 강조했다. ⓒ 박범계 의원실 관련사진보기

AD

충남과 대전의 행정통합 논의가 정치권의 화두로 떠오른 가운데, 더불어민주당 박범계 의원(대전 서구을)이 출판기념회 현장에서 '삭발'을 감행했다.박 의원은 28일 오후 충남 천안시 공주대학교 천안캠퍼스 체육관에서 자신의 저서 '더 큰 통합 압도적 성장' 출판기념회를 열고, 충청권의 미래 생존 전략으로 '대전·충남 행정통합'과 '충청판 실리콘밸리' 완성을 강조했다.이날 현장에는 황명선 최고위원, 박정현 대전시당위원장, 이정문 충남도당위원장을 비롯해 어기구, 강준현, 복기왕, 황정아 의원 등 충청권 의원들과 당 지도부, 허태정 전 대전시장 등 주요 인사들이 대거 참여했다.무대에 오른 박 의원은 인사말을 통해 수도권 일극 체제에 대응하기 위한 '메가시티'의 당위성을 역설했다. 그는 "우리에게 머뭇거릴 시간이 없다"며 "대전·충남 통합은 단순히 행정 구역을 합치는 문제를 넘어선 대한민국의 생존 전략"이라고 규정했다.특히 박 의원은 지역 사회 저변에 깔린 소극적인 태도를 지적했다. 그는 "지금 충청을 주저하게 만드는 것은 현실적 한계가 아니라 오랫동안 체화된 '패배주의' 그 자체"라고 일갈하며 "대전의 연구개발(R&D) 역량과 충남의 제조 산업이 결합한다면 대한민국을 견인할 새로운 성장 엔진이 될 것"이라고 목소리를 높였다.그는 이어 "통합은 누군가의 것을 뺏는 것이 아니라, 규모의 경제를 통해 '충청판 실리콘밸리'를 만드는 압도적 성장의 길"이라며 '파이'를 키우는 전략임을 강조했다.이날 행사의 정점은 박 의원의 삭발식이었다. 인사말 도중 박 의원은 "더 큰 통합을 위해 스스로를 던지겠다"고 선언한 뒤, 현장에서 삭발을 단행했다.삭발을 마친 박 의원은 "충청은 더 이상 중앙 정부를 따라가는 지역이 아니다. 스스로 미래를 설계하고 실행하는 주체가 될 것"이라며 "어떠한 난관이 있어도 통합을 포기하지 않고 압도적 성장을 이뤄내겠다"고 밝혔다.