트럼프 "이란서 '중대 전투' 시작"... 테헤란에 미사일 폭격

도널드 트럼프 미국 대통령이 "조금 전 미군은 이란에 대한 주요 전투 작전을 개시했다"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이스라엘군이 이란 수도 테헤란에 28일(현지시간) 미사일 폭격을 가한 직후 엑스(X), 트루스소셜 등에 영상을 올리고 이란 공습에 대한 공식적인 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 'USA'라고 적힌 흰색 야구 모자를 쓰고 나온 8분 짜리 영상에서 "우리의 목표는 이란 정권이 가하는 긴박한 위협을 제거함으로써 미국 국민을 지키는 것이다"라며 "이란은 결코 핵무기를 보유할 수 없으며, 이란은 핵 프로그램을 재건하려 시도했다. 이란은 미국과 여러 나라를 위협하는 장거리 미사일을 개발하고 있다"고 말했다.
이어 "우리(미군)는 그들의 미사일을 파괴하고, 미사일 산업을 완전히 쓸어버릴 것이다. 우리는 그들의 해군을 궤멸시킬 것"이라고도 말했다.
지난 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 미국과 이란의 세 번째 핵 협상 당시 양측에서 모두 긍정적인 평가가 나오면서, 미국의 공격 가능성이 다소 낮아진 상황이었다. (관련 기사 : 미-이란 핵협상 진전... 트럼프 만족시킬 합의 가능할까?
https://omn.kr/2h6oo)
이번 테헤란 공습으로 인해 앞으로의 핵 협상은 물론 국제 정세 또한 불투명해졌다. <로이터(Reuters)>에 따르면 이스라엘 국방부 관계자는 "이번 대이란 작전은 미국과 공조해서 진행됐다"면서 "또한 이번 작전은 수개월에 걸쳐 계획됐고, 공격 개시일은 몇 주 전에 결정됐다"고 밝혔다. 즉, 미국이 공격 개시일을 이미 정해놓고 핵 협상에 임했다는 것이다.
<로이터>는 미국 당국자의 입을 빌려 미국이 앞으로 며칠 간 대이란 공격을 이어간다고 보도했다. 한편, 이란의 당국자 또한 이번 공습에 대해 압도적인 수준의 보복을 준비하고 있다고 밝혔다. 한편, <로이터>는 테헤란에서 발생한 공습으로 인해 시민들이 대피하고 있다고 전했다.