트럼프 "이란서 '중대 전투' 시작"... 테헤란에 미사일 폭격

▲도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 오후(한국 시간) 자신의 소셜미디어에 영상을 올리고 "조금 전 미군은 이란에 대한 주요 전투 작전을 개시했다"고 밝혔다. ⓒ X계정 캡처 관련사진보기