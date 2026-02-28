대전 시민사회 "한반도, 대중국 전쟁 전초기지 될 수 없다"

큰사진보기 ▲‘3.1운동 107주년! 일본전쟁범죄 사죄배상·한미일군사동맹 반대·한반도 평화실현! 대전평화행동’이 2월 28일 오전 11시, 대전 평화의 소녀상 앞에서 진행됐다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

대전 지역 시민사회단체들의 연대체인 평화나비대전행동은 3·1운동 107주년을 하루 앞둔 2월 28일 오전 11시, 대전 평화의 소녀상 앞에서 대전평화행동을 진행했다.평화나비대전행동 관계자는 "일본 정부는 식민지배와 침략역사를 미화하며, 방위비 증액과 선제타격능력 확보를 통해 '전쟁할 수 있는 나라'를 향해 거침없이 나아가고 있다"고 지적하며 "전범 국가 일본에 다시 칼을 쥐여 주며 군사 대국화를 부추기는 것은 다름 아닌 미국 트럼프 정부이며, 한미일 군사 협력을 통해 동북아를 전쟁의 화약고로 만들고 있다"고 비판했다. 그러면서 "이에 일본의 군사 대국화를 용인하는 굴욕적 공조를 단호히 거부하며, 한반도를 대중국전쟁기지로 만들고 있는 '한미-한미일 전쟁연습 중단'을 촉구하는 대전평화행동을 진행하게 되었다"고 취지를 밝혔다.이날 평화행동 대회사에 나선 '평화주권행동 평화너머 대전세종충남본부' 박규용 상임공동대표는 "3.1운동은 일본 제국주의의 식민지 지배에 대한 분명한 항거였고, 침략과 강요에 맞서 스스로의 운명을 결정하겠다는 선언이었다"고 말한 뒤 "그러나 107년이 지난 오늘, 한반도의 주권이 침해당하고 있는 현실을 목도하며, 다시 이 자주정신을 떠올리지 않을 수 없다"고 말했다.박규용 대표는 이어 "3.1운동 107주년을 맞은 오늘, 우리는 일본 정부의 군사 대국화와 이를 뒷받침하는 한미일 군사협력 구조를 단호히 규탄한다"며 "우리는 한반도가 다시는 미국에 의한 전쟁의 전초기지로 이용되지 않도록 모든 실천에 나설 것을 선언한다"고 목소리를 높였다.대전평화여성회 최영민 공동대표도 발언에 나서 "광복을 맞은 지도 80년이 지났지만, 일본 정부는 여전히 진심 어린 사죄와 반성의 모습을 보여주지 못하고 있다"며 일본을 향해 규탄의 목소리를 보탰다. 최영민 대표는 이어 "3.1운동 107년이 되는 2026년, 3월 1일은 이제 일본의 재무장 반대와 과거사 반성 촉구 날을 넘어, 일본 제국주의에 항거하며 외치던 '대한독립만세운동'을 기억하고, 모두가 평등하고 정의로운 나라, 폭력이 아니라 비폭력 평화 시민이 주인이 되는 진정한 독립의 나라를 바라는 사람들에게 용기와 희망을 주는 날"이라고 덧붙였다.우키시마호 폭침 80주기를 맞아 지난해 8월, 일본 규슈, 야마구치, 오사카, 교토 일대로 강제동원 역사기행을 다녀왔다고 밝힌 민주노총대전본부 김연실 조합원은 발언에 나서 "일본 제국은 한반도를 식민 지배하며 수백만 명의 조선인을 탄광과 공장, 전장으로 강제동원했다"며 "낯선 땅에서 짐승보다 못한 대우를 받으며 노예와 다름없는 삶을 강요받았다"고 말했다. 그러면서 "가해 사실을 분명히 인정하고, 피해자들이 생존해 계실 때 진심으로 사죄하라"며 일본 정부의 사과를 촉구했다.이날 대전평화행동에서는 일본뿐 아니라 미국을 향한 규탄의 목소리도 크게 울려 퍼졌다. 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "(3.1운동 이후)107년이 흘렀지만, 아직도 한국 민중들은 일본에서 미국으로 지배자만 바뀌었을 뿐 120년이 넘는 식민지 노예의 삶을 벗어나지 못한 채 미일 전쟁광들과 토착 왜구 토착 양키들이 한반도를 무대로 한 대중국 전쟁과 한반도 전쟁 기도에 맞서 싸우고 있다"고 말했다.김율현 민중의힘 상임대표도 "이재명 정부가 약속한 국민주권시대는 경제주권, 안보주권을 미국에 맡겨서는 실현불가능하다"며 "주권침해, 통상협박, 안보위협 트럼프 정부에 맞서 당당하게 규탄하고 국익을 지켜낼 수 있도록 노동자, 시민들의 투쟁이 필요한 때"라고 목청을 높였다.집회 중에는 다양한 문화 공연도 진행됐다. 대전평화합창단은 '단지동맹'과 '아리랑'을 불렀고, 대전여성인권 티움 활동가들은 몸짓 공연을 선보였다. 노래패 '놀'은 '이런 동맹 필요 없다' 노래로 분위기를 고조시켰다.행사는 거리행진으로 마무리됐다. 참가자들은 대전 평화의 소녀상을 시작으로 시교육청 네거리, 은하수 네거리 등을 거쳐 대전서구청까지 약 1.5km를 행진했다. 이들은 "일본은 전쟁 범죄 사죄하라", "한미일 군사 동맹 반대한다", "한반도 평화 실현하자" 등의 구호를 외쳤으며 행사는 12시 30분경 종료되었다.한편, 대전평화의소녀상은 광복 70주년을 맞은 2015년, 3월 1일에 대전시민의 뜻을 모아 건립됐다. 소녀상 건립 이후 건립을 추진했던 대전평화소녀상추진위원회는 '평화나비대전행동'으로 전환해 일본군 '위안부' 문제해결과 한반도 평화를 위한 활동 등을 지속해오고 있다.