송영길 "당이 결정한 대로"...인천 계양 출마 관련 입장 밝혀

송영길 전 더불어민주당 대표가 27일 오후 저서 '진실을 가둘 수 없다' 북콘서트에서 인천 계양을 출마와 관련해 "당이 결정한 대로 따르겠다"고 밝혔다.다만 그는 민주당을 향해 "정치인들의 판단이 아니라 국민이 원하는 사람 그리고 당의 주인인 당원에 의해 정리해야 한다"고 분명히 했다.27일 오전 더불어민주당 복당이 확정된 송영길 전 더불어민주당 대표가 이날 오후 5시부터 서울 종로구 동승동 한국방송통신대학 열린관 대회의실에서 저서 '<진실을 가둘 수 없다>(한길사, 2026년 1월) 북콘서트를 열었다. 이 책에는 송영길 전 대표가 두 번의 구속으로 329일 간의 옥중 생활을 기록한 내용이 담겼다.이날 북콘서트에서 인천 계양을 지역구 보궐선거 출마와 관련한 패널의 질문에 송 전 대표는 "걱정하시지 마시라"고 밝힌 후 "잘 풀리겠지"라고 답했다. 이어 그는 "제가 당에 오늘 복귀했기 때문에 당원의 한 사람으로써 당이 결정한 대로 따르는 것이 당원의 자세"라며 "다만 더불어민주당이 그럼 어떤 원칙으로 결정을 해야 할 것이냐가 문제"라고 꼬집었다.이와 관련해 송 전 대표는 두 가지 원칙을 제시했다.송 대표는 "첫째는 이재명 대통령님이 '정치는 정치인들이 한 것 같지만 국민이 한다'고 말씀을 했다. 당대표 시절 이재명 대통령 후보를 제거하려고 수많은 당내 움직임이 있었지만 국민이 지켜줬고, 결국 대통령까지 만들어 줬다"라며 "정치인들의 판단으로 해결될 일이 아니다. 국민이 결정할 문제라고 말하고 싶다"라고 말했다. 그는 "둘째는 정청래 당대표께서 당원이 주인이 되는 정당을 만들겠다고 1인 1표제까지 만들었다. 그래서 당원에 의해 정리하면 되는 것"이라고 말했다.그는 "국회의원 5선을 한 사람으로써 국회의원 한번 더 하겠다고 그런 것 아니다. 더불어민주당을 강화시키고, 이재명 대통령을 옆에서 도와주려고 하면, 국회로 돌아가야 도울 수 있지 않겠냐"며 "당이 결정하면 승복하고 가는 게 해결에 열쇠가 될 것"이라고 강조했다.송 전 대표는 이날 민주당 복당 소감과 민주당의 진로에 대해서도 이야기했다.그는 "3년 만에 더불어민주당에 복당을 했다. 다시는 민주당을 떠나지 않도록 최선을 다하겠다. 한번 나가니까 들어오기가 정말 힘들었다"라며 "제가 더불어민주당 당대표 후보 때 '민주당은 단순히 국민의힘과 싸울 정당이 아니라, 분단의 역사를 끝내기 위해 조선로동당과 경쟁하고, 중국 공산당과 경쟁하고, 일본의 자민당 및 미국 공화당-민주당과 맞서 민족의 자존을 지키고 민족 화해의 공간을 열어가는 정치적 결사체로서 민주당 발전시켜 나가겠다'고 했다"고 말했다.이날 북콘서트는 전계환 스픽스 대표, 임세은 더불어민주당 선임부대변인, 안진걸 민생경제연구소장 등이 패널로 나와 송 전 대표에게 질문을 던졌다.지지자들이 대회의실을 가득 메운 이날 북콘서트에 앞서 영상을 통해 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표 등이 인사말을 했다. 직접 단상에 오른 권노갑 민주당 고문은 송영길 전 대표를 향해 "고 김대중 전 대통령과 버금가는 큰 일꾼"이라고 추켜 세웠다.민주당 민병덕 의원, 김영진 의원, 박홍근 의원, 추미애 의원, 백혜련 의원, 박선원 의원, 김태년 의원 등이 무대 인사를 했고 한병도 원내대표, 천준호 수석부대표, 문진석 의원, 김주영 의원 등 수많은 의원들이 다녀갔다.민주당 서울시장 후보 출마를 선언했고 각종 여론조사에서 유력한 후보로 꼽히고 있는 정원오 성동구청장을 비롯해 박주민 의원, 전현희 의원, 김영배 의원, 김형남 군인권센터 전 사무국장 등도 무대로 나와 인사말을 했다.송영길 전 대표의 저서 '진실을 가둘 수 없다' 북콘서트는 28일(오늘) 오후 3시 대구 그랜드호텔에서, 3월 3일 오후 5시 인천 계양구 카리스호텔에서도 이어진다.