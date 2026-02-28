장동혁, '부정선거' 토론에 "선거 시스템 개편 필요성 공감대 이뤄져"

장동혁 국민의힘 대표가 '이준석-전한길' 부정선거 무제한 토론에 "국민의힘은 선거 시스템 개편에 대해 본격적인 논의에 착수하겠다"고 밝혔다.
사실상 한국사 강사 출신인 유튜버 전한길씨의 부정선거 주장에 손을 들어준 데 더해, 아예 당 차원에서 실질적인 대책을 마련하겠다고 나선 것이다. 이어 장 대표는 "이번 지방선거에서 철저한 선거 감시가 이루어질 수 있도록 당 차원의 TF(태스크포스·전담 조직)를 구성하겠다"고 밝혔다.
장 대표는 28일 오전 개인 페이스북을 통해 "(27일 진행된) 부정선거 토론 실시간 시청자 수가 30만 명을 넘었고, 하루도 지나지 않은 지금 벌써 누적 시청자 수 500만 명을 넘었다. 유권자의 15%에 달한다"라면서 "공정한 선거 시스템에 대한 국민들의 높은 관심을 보여주는 것이다. 국민이 신뢰할 수 있도록 선거 시스템을 바꾸는 문제는 더 이상 늦출 수 없는 아젠다가 되었다"고 밝혔다.
이준석 개혁신당 대표와 전씨는 27일 오후 6시부터 7시간 넘게 이어진 유튜브 채널 '펜앤마이크TV'에서 부정선거를 주제로 공개 '끝장 토론'을 벌였다. 이날 전씨는 "(부정선거에 대한) 결정적인 증거가 차고 넘친다"고 발언하며 기존의 부정선거 음모론 관련 주장을 굽히지 않았다. (관련 기사 : 7시간 부정선거 끝장 토론, '비둘기'에 말문 막힌 음모론자들 https://omn.kr/2h6yb
)
장 대표는 이어 "많은 국민들은 부정선거의 진위 여부를 떠나 외국인 투표권 부여나 사전투표 관리 부실 등 이미 드러난 문제점들을 바로잡아야 한다고 생각하고 있다. 이번 토론을 통해, 선거 부정이 개입할 여지를 차단하고 선거 관리 부실의 문제를 해결하기 위해 선거 시스템의 재설계가 필요하다는 점에 대한 공감대는 이루어졌다고 본다"고 말했다.
더해 중앙선거관리위원회를 향해 "공정한 선거를 주장하는 국민들을 '입틀막'하기에 앞서 선거 시스템에 대한 신뢰 회복 방안부터 고민해야 할 것"이라고도 했다.
앞서 박민영 국민의힘 미디어대변인 또한 토론이 한창 진행 중이던 27일 오후 페이스북에 "본 (부정선거 관련) 사안과 같이 상당한 의혹이 존재하며 국민적 호응이 있는 경우 검증 절차 자체를 반대할 이유가 없다"라면서 전씨의 주장에 힘을 싣기도 했다.