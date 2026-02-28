"큰 거 온다"던 이 대통령, 틱톡 가입… SNS 소통 행보 박차

AD

(서울=연합뉴스) 임형섭 기자 = 이재명 대통령이 28일 SNS 플랫폼 '틱톡'에 가입했다.앞서 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터) 게시글을 통해 "큰 거 온다"는 예고를 남긴 바 있고, 이날은 결재 서류판 안에 담긴 문서 중 '틱톡 가입하기'라는 항목을 손가락으로 누르는 영상을 공개하며 가입 사실을 알렸다.이 대통령은 영상에서 "안녕하세요 틱톡, 이재명입니다"라며 "팔로우, 좋아요, 댓글까지 아시죠? 잘 부탁드립니다"라고 말했다.청와대에서는 최근 엑스와 페이스북에 수시로 글을 올리는 등 SNS 기반 소통을 확대하는 행보의 일환이라고 설명했다.이에 더해 틱톡이 중국 바이트댄스가 운영하고 있다는 점도 주목된다.그동안 이 대통령이 꾸준히 국내 일각의 '혐중 정서'를 개선해야 한다고 강조했다는 점에서 중국 사용자가 많은 글로벌 플랫폼에서의 소통을 늘릴 필요성을 느끼고 가입한 것이라는 관측도 제기되고 있다.