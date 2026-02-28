사회 26.02.28 15:24ㅣ최종 업데이트 26.02.28 15:24 영암 공장서 선박 블록에 깔린 캄보디아 노동자 사망 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 (영암=연합뉴스) 장아름 기자 = 28일 오전 11시 43분께 전남 영암군 대불산단 내 한 조선소 공장에서 선박 블록이 옆으로 쓰러져 캄보디아 국적 A(35)씨가 깔렸다. A씨는 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌다. 경찰과 노동청은 크레인 등을 이용해 1t 무게의 선박 블록을 옮기던 도중 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. AD areum@yna.co.kr <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> #연합 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사이스라엘 "이란에 예방타격"…테헤란에 폭발음 들려 갤러리 오마이포토 김현수 교수 "AI가 연결의 도구? 단절의 도구? 결정할 순간에 와있다" 1/19 이전 다음 이전 다음 김민석 총리 "인간적 AI 위한 '오마이 휴메인 포럼' 만들자" 트리스탄 "AI의 미래는 정해지고 불가피한 게 아니라 우리의 선택에 달려" 김대식 교수 "지금 초등생은 10-15년뒤 경력 쌓을 기회도 없이 AI와 경쟁해야" 김미경 대표 "AI로 지식격차 커질듯... 물처럼 공기처럼 공공재여야" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.