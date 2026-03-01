운전대를 놓고 기력 잃은 시아버지... 가슴이 아픕니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"내 삶은 버려진 삶은 달걀 껍데기다."

"초란 노른자를 닮았던 샛노랗던 정신은 희끄레해졌고,

기꺼이 아이들의 자양분이 되었던

뽀얗던 흰자위 육신도

이제 기력을 잃고 말았다."

큰사진보기 ▲재작년에 시아버지가 운전대를 놓으셨다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"정말 잘하셨어요!"

"근데 얘는 왜 혼자 있지?"

"버펄로는 늙으면 무리에서 은퇴하고 혼자 지내요."

"그럼, 연금이 나와요?"

"살고 싶은 생각이 없다."

