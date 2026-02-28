유영하 "2.28정신, 침체와 정체 넘어서는 동력 돼야"

큰사진보기 ▲대구시장에 출마한 유영하 국민의힘 의원이 28일 오전 대구 엑스코에서 열린 제66회 2.28민주운동 기념식에 참석했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시장 출마예정자인 유영하 의원(국민의힘)이 28일 제66회 2.28민주운동 기념식에 참석한 뒤 "2.28의 용기는 오늘 멈춰 선 대구의 심장을 다시 뛰게 하는 결단으로 이어져야 한다"며 "삼성반도체와 삼성병원 유치로 대구의 미래를 바꾸겠다"고 밝혔다.유 의원은 '2.28 정신은 침묵과 체념을 거부하고 미래를 선택한 대구 청년들의 용기였다"며 "그 정신이 오늘의 대구를 지켜왔고 이제는 침체와 정체를 넘어서는 동력이 돼야 한다"고 강조했다.그는 대구의 핵심 과제로 산업·의료 구조 전환을 제시하고 삼성반도체 크럴스터 유치와 삼성병원 분원 대구 유치를 다시 한 번 약속했다.그러면서 "대구는 과거 대한민국 산업화를 이끈 도시였지만 지금은 성장 엔진이 꺼진 채 정체돼 있다"며 "삼성반도체 유치는 단순한 공장이 아니라 청년 일자리와 참단산업 생태게를 되살리는 전략 투자"라고 말했다.이어 "삼성병원 분원 유치는 수도권에 쏠린 의료 인프라를 분산시켜 대구를 의료·바이오 거점 도시로 만드는 출발점이 될 것"이라고 덧붙였다.유 의원은 "2.28의 정신이 독재에 맞선 용기였다면 오늘 우리가 계승해야 할 정신은 침체와 포기에 맞서는 결단"이라며 "투자와 기업 유치로 대구 경제의 혈류를 다시 돌게 하겠다"고 말했다.그는 또 대구경북 행정통합과 관련 "국가 전략사업 유치를 통해 수도권에 빼앗긴 성장 기회를 되찾겠다"며 "행정통합을 통해 대구를 다시 대한민국의 중심 무대로 올려놓겠다"고 강조했다.