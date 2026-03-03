AI의 시대, 학교가 진짜 해야 할 일을 깨닫게 한 책

필자는 과학교사로서 사고와 창의성 교육에 관심을 두고 있습니다. AI 시대에 우리가 말하는 ‘창의성’이 무엇인지, 학교 교육은 어떤 방향으로 나아가야 할지 독자 여러분의 생각을 듣고 싶습니다.

큰사진보기 ▲생각의 탄생.다빈치에서 파인먼까지 창조성을 빛낸 사람들의 13가지 생각도구. ⓒ 에코의서재 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 교육부 주요 정책 중 AI·디지털 교육 관련 추진 계획 일부. ⓒ 교육부 관련사진보기

AI 시대라는 말이 흔해졌다. 너나 할 것 없이 창의성이 중요하다고 목소리를 높인다. 인공지능을 활용하는 교육, 코딩 교육, 디지털 역량 강화가 학교 현장의 핵심 과제로 떠오른 지 이미 오래다. 그런데 이 거대한 흐름 속에서 문득 서늘한 의문이 고개를 든다. 우리가 정말 창의성을 기르고 있는지, 아니면 그저 '창의성'이라는 단어를 앵무새처럼 반복하고 있는 것은 아닌지 되돌아볼 때다. 더 근본적으로는, 지금 우리가 도대체 어떤 방식으로 '생각'이라는 것을 하고 있는지 짚어보아야 한다.로버트 루트번스타인과 미셸 루트번스타인의 <생각의 탄생>은 2007년에 출간된 책이다. AI도, 생성형 모델도, 디지털 전환이라는 말도 지금처럼 일상적이지 않던 시절에 세상에 나왔다. 그럼에도 불구하고 이 책은 오히려 지금, 우리에게 더 낯설고 도전적으로 읽힌다. 이 책이 창의성을 화려한 '결과물'이나 '성과'가 아니라, 일상적이고 치열한 '사고방식'의 문제로 다루고 있기 때문이다.저자들은 레오나르도 다빈치, 아인슈타인, 피카소, 마르셀 뒤샹, 리처드 파인먼, 버지니아 울프, 제인 구달 등 역사 속 위대한 창조적 인물들의 사고 과정을 집요하게 분석해 13가지 생각 도구를 제시한다. 관찰, 형상화, 추상, 패턴 인식, 패턴 형성, 유추, 몸으로 생각하기, 감정이입, 차원적 사고, 모형 만들기, 놀이, 변형, 통합. 이 긴 목록은 결코 시험 문제를 잘 풀기 위한 얄팍한 전략이 아니다. 세계를 다르게 감각하고, 흩어진 지식들을 연결하는 근본적인 방법론이다.예컨대 로댕은 조각을 하기 전에 수없이 스케치하며 "눈으로 본 것을 손이 얼마나 느끼고 있는지"를 점검했다. 그의 작품 <생각하는 사람>은 머리만이 아니라 팔과 등, 다리의 근육 전체가 생각하고 있는 형상이다.타악기 연주자 이블린 글레니는 청력을 상실한 뒤에도 소리를 몸으로 느끼며 음악을 이해했다. 그녀에게 듣는다는 것은 곧 보는 것이었고, 감각을 통합해 상상하는 일이었다. 이 책은 분명히 선언한다. 생각은 결코 머릿속에서만 일어나는 뇌의 활동이 아니다. 감각과 감정, 신체와 경험 전체가 동원되는 입체적인 과정이다.···위대한 창조는 머리를 넘어 온몸의 감각을 통과하는 과정이었다. 그렇다면 지금 우리의 교육 정책은 현장의 아이들에게 이러한 감각적 사유의 기회를 제대로 제공하고 있는지 묻지 않을 수 없다.2026년 교육부 주요 정책을 들여다보면 'AI·디지털 교육혁신 교원연수 지원'과 'AI 기반이 되는 수학·과학 교육 강화'가 핵심 축을 이룬다. 교원의 전문적 판단과 주도성을 바탕으로 역량 강화를 추진하고, 학생들을 위해서는 모든 학교에 지능형 과학실을 구축하며 '알지오매스' 같은 수학 공학 도구 활용을 늘리겠다는 계획이다. 데이터를 시각화하고 탐구 활동을 지원한다는 정책의 방향성 자체는 무척 고무적이다.문제는 정책의 화려한 청사진이 실제 교실이라는 토양에 어떻게 뿌리내리는가이다. 교원의 역량을 단순히 '새로운 기기 활용 연수 이수'로 치환하거나, 교육의 혁신을 '지능형 과학실이라는 첨단 공간 구축' 자체로 착각한다면 본질을 놓치기 쉽다. 진정한 전문성과 창의성은 하향식 연수나 예산 투입으로 뚝딱 완성되지 않는다.교육 정책 문서에는 '디지털 탐구 역량'과 '데이터 기반 학습'이라는 표현이 반복된다. 그러나 실제 교실 현장에서 그것은 종종 획일적 지식 습득 중심으로 축소되곤 한다. 지능형 과학실에서 데이터를 시각화하고 플랫폼을 다루는 기술은 훌륭한 수단이다. 그러나 정해진 결괏값을 도출하고 확인하는 수준에 머문다면, 과거의 칠판과 객관식 문제 풀이가 화려한 디지털 화면으로 옮겨간 것에 불과하다.<생각의 탄생>이 말하는 수학과 과학의 본질은 정책의 방향과 사뭇 다르다. 위대한 과학자들은 데이터를 처리하기 이전에 자연의 패턴을 집요하게 '관찰'하고 '유추'했다. 리처드 파인먼은 물리 법칙을 계산하기 전에 물체의 움직임을 온몸으로 상상하며 '감정이입'을 했고, 수학자들은 공식을 암기하는 대신 수의 규칙을 가지고 '놀이'를 했다.13가지 생각 도구는 단기간에 매뉴얼로 습득할 수 있는 스킬이 아니다. 대상을 깊이 관찰하고, 목적 없는 놀이 속에서 변형과 통합을 이끌어내는 힘은 정답의 틀을 느슨하게 풀어줄 때 비로소 자라난다. 교사가 팍팍한 행정 업무와 성과주의에서 벗어나 교육의 본질을 고민할 수 있는 환경이 주어질 때, 아이들 역시 자유롭게 사고를 확장할 수 있다.AI는 이제 인간을 대신해 너무나 많은 답을 순식간에 토해낸다. 방대한 정보를 찾고, 유려한 문장을 쓰고, 복잡한 코드와 데이터를 처리한다. 정답을 산출하는 속도와 효율의 경쟁에서 인간은 더 이상 AI를 이길 수 없다.이 지점에서 우리에게 남겨진 과제는 명확해진다. 정해진 결괏값을 내는 기술적 능력이 아니라, 사고의 도구를 다채롭게 확장하는 능력이다. 낯선 대상에 감각을 열어두고, 전혀 다른 지식들을 연결하며, AI가 던져준 데이터 너머로 더 깊은 질문을 던지는 힘. 그것은 첨단 지능형 과학실이 아니라, 치열하게 사유하는 인간의 내면에서 나온다.학교가 진짜 해야 할 일은 기술의 도구를 가르치는 데 매몰되는 것이 아니다. 아이들이 자신만의 '생각의 도구'를 마음껏 벼릴 수 있는 토양을 만드는 일이다. 공식 이전에 패턴을 느끼게 하고, 실패가 허용되는 지적 놀이판을 깔아주며, 교과의 단단한 경계를 허물어야 한다. 새로운 기술을 다루는 경험과 고전적인 사고 확장의 훈련이 팽팽하게 균형을 이룰 때, AI는 비로소 인간을 돕는 진정한 도구가 될 수 있다.AI 시대에 최후의 승자는 인공지능 기술을 가장 잘 다루는 사람이 아닐 것이다. 인공지능의 한계를 이해하고, 그것을 창의적으로 부리며, 기계는 상상조차 할 수 없는 '다음 질문'을 던질 수 있는 사람이다. 그 단단한 힘은 "어떻게 생각하는가"라는 가장 오래되고 근본적인 물음에서 출발한다.그래서 지금 다시 이 책을 펼친다. 20년 가까운 세월을 건너뛰어, 책은 우리에게 매섭고도 다급한 경고를 던진다. 창의성을 유행어처럼 외치기 전에, 스스로 생각하는 법부터 다시 감각하라고. 쉽고 빠른 정답이 넘쳐나는 시대일수록, 우리의 사고는 훨씬 더 느리고 치열하게 깊어져야 한다고 말이다.