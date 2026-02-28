은퇴 후 시민기자로 제2의 인생, 상까지 받을 줄 몰랐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'뉴스 게릴라상'으로 기자가 받은 상패와 꽃다발 ⓒ 유영숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시상식오연호 대표 기자님께서 상패와 꽃다발을 전해주셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲시상식상패 수여 후에 기념 촬영도 하였다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

올해의 뉴스게릴라상

-유영숙 기자



당신의 기사가

좋은 세상을 만들어갑니다.



시리즈 '쌍둥이 손자 주말 육아'와 '은퇴 부부의 삶'은 개인의 일상을 '우리들의 이야기'로 다시 보여주었습니다.



매서운 관찰력과 두려움 없는 도전으로 시니어 세대의 존재감을 당당히 드러냈습니다.



<오마이뉴스>는 당신을 2025년 하반기

올해의 뉴스게릴라로 선정합니다.



2026년 2월 26일

오마이뉴스 대표기자 오연호

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.