이장우 노동당 울산시당위원장, 동구청장 예비후보 등록

이장우 노동당 울산시당위원장이 27일 울산동구선거관리위원회에 울산 동구청장선거 예비후보자 등록을 했다.
이장우 시당위원장은 울산대병원 이전 반대 운동, 울산대 의과대학 동구 환원운동, 울산대병원 호스피스 병동 재개원, 소아응급을 위한 달빛어린이 병원을 앞장서 제기하며 공공의료와 주민들의 건강권에 집중해 왔다.
특히 하청노동자 처우개선, 울산과학대 청소노동자 문제해결 촉구 등 노동자 권리를 주창하면서 최근 청소노동자 장기농성 문제 해결을 위해 정치권이 힘을 모을 것을 제안해 여야 정치인들이 동참한 바 있다.(진보 정치인 "청소노동자 문제 해결하자" 제안에 국힘 정치인도 동참
)
이 위원장은 예비후보 등록을 하며 "울산동구청장 선거 예비후보 등록을 시작으로 동구에 새로운 바람을 일으키겠다"고 밝혔다.
공약으로 ▲사내하청 노동자 정규직화를 위해 조선업 현장 하청노동자 불법파견에 대한 노정 공동 조사 추진과 지역주민 고용안정을 위한 불법파견 인정 입법 제안·추진 ▲동구청에 노동지원과를 설치해 노동조합 가입 지원, 사내하청 정규직화, 상시지속 업무 기간제 정 규직화 등 노동 현안 해결 등을 내놨다.
현재 울산대학교병원에 재직 중이며 울산대의대 울산환원 추진위 집행위원장, 울산노동인권센터 운영위원, 울산건강연대 집행위원으로 있다.
한편 노동당 이장우 울산시당위원장의 동구청장 출마로 진보정치가 활발한 울산 동구청장 선거는 진보민주 진영의 치열한 경쟁이 예상된다.
현재 울산 동구청장 선거에는 진보당 박문옥 동구의원이 예비후보 등록을 마쳤고 더불어민주당과 국민의힘에선 다수의 출마자가 공천 경쟁을 벌이고 있어 본선은 다자 간 선거전이 될 전망이다.