메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

26.02.28 11:46최종 업데이트 26.02.28 11:47

이장우 노동당 울산시당위원장, 동구청장 예비후보 등록

이 위원장 "동구에 새로운 바람을 일으키겠다" 밝혀

원고료로 응원하기
이장우 노동당 울산시당위원장이 27일 울산동구선거관리위원회에 울산 동구청장선거 예비후보자 등록을 하고 있다.
이장우 노동당 울산시당위원장이 27일 울산동구선거관리위원회에 울산 동구청장선거 예비후보자 등록을 하고 있다. ⓒ 노동당 울산시당

이장우 노동당 울산시당위원장이 27일 울산동구선거관리위원회에 울산 동구청장선거 예비후보자 등록을 했다.

이장우 시당위원장은 울산대병원 이전 반대 운동, 울산대 의과대학 동구 환원운동, 울산대병원 호스피스 병동 재개원, 소아응급을 위한 달빛어린이 병원을 앞장서 제기하며 공공의료와 주민들의 건강권에 집중해 왔다.

특히 하청노동자 처우개선, 울산과학대 청소노동자 문제해결 촉구 등 노동자 권리를 주창하면서 최근 청소노동자 장기농성 문제 해결을 위해 정치권이 힘을 모을 것을 제안해 여야 정치인들이 동참한 바 있다.(진보 정치인 "청소노동자 문제 해결하자" 제안에 국힘 정치인도 동참)

AD
이 위원장은 예비후보 등록을 하며 "울산동구청장 선거 예비후보 등록을 시작으로 동구에 새로운 바람을 일으키겠다"고 밝혔다.

공약으로 ▲사내하청 노동자 정규직화를 위해 조선업 현장 하청노동자 불법파견에 대한 노정 공동 조사 추진과 지역주민 고용안정을 위한 불법파견 인정 입법 제안·추진 ▲동구청에 노동지원과를 설치해 노동조합 가입 지원, 사내하청 정규직화, 상시지속 업무 기간제 정 규직화 등 노동 현안 해결 등을 내놨다.

현재 울산대학교병원에 재직 중이며 울산대의대 울산환원 추진위 집행위원장, 울산노동인권센터 운영위원, 울산건강연대 집행위원으로 있다.

한편 노동당 이장우 울산시당위원장의 동구청장 출마로 진보정치가 활발한 울산 동구청장 선거는 진보민주 진영의 치열한 경쟁이 예상된다.

현재 울산 동구청장 선거에는 진보당 박문옥 동구의원이 예비후보 등록을 마쳤고 더불어민주당과 국민의힘에선 다수의 출마자가 공천 경쟁을 벌이고 있어 본선은 다자 간 선거전이 될 전망이다.




#노동당#울산동구청장#이장우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사오상택 민주당 울산중구위원장, 중앙당 전략기획 부위원장에 임명


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기