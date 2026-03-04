가늠할 수 없는 시간을 품은 현무암 돌다리, 철원에 있어요

"물윗길은 폐쇄되었습니다. 주상절리길은 걸을 수 있어요."

큰사진보기 ▲직탕폭포철원 8경의 하나인 직탕폭포는 높이 약3m, 폭 80여m로 기세 당당하게 시원한 물줄기를 뿜어내고 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲현무암 돌다리약 27만 년 전 철원에서 태어난 현무암으로 만들어진 다리라고 한다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲한탄강 주상절리길깎아지른 절벽을 따라 지상 20~30m 높이에 잔도를 매달아 한탄강과 주상절리를 감상하며 편안하게 걸을 수 있도록 조성되어 있어 포근한 주말에 많은 사람들이 트레킹을 즐기고 있었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲복터진 만두 전골30년 넘게 이북의 방식대로 직접 빚은 만두와 칼국수에 야채와 버섯, 고기를 넣어 구수하게 끓여낸 전골을 정말 맛있게 잘 먹었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

한창 한파가 계속될 때 남편이 한탄강 물윗길 트레킹에 대한 얘기를 꺼냈다. 한탄강이 꽁꽁 얼어붙은 한겨울에 물 위를 걸으며 주상절리와 겨울 절경을 감상할 수 있다고 했다. 겨울 막바지이자 봄이 오는 길목에서 서울에 사는 딸과 함께 한탄강 물윗길을 걷는 생각만으로도 이미 행복해졌다.아무리 날이 많이 풀렸다지만 민통선 최북단에 위치한 철원은 춥겠지 하며 서울로 올라갈 때 롱패딩을 챙겼다. 하지만 2월 28일 토요일엔 한반도의 북쪽에도 어김없이 봄 기운이 찾아와서 포근했다. 햇살이 따뜻해 옷차림이 가벼우니 마음도 발걸음도 한결 경쾌해졌다.조류 인플루엔자로 인해 2월 23일부터 물윗길은 통제되었다고 했다. 오는 날이 장날이라고 아쉬워하며 우리는 인근에 위치한 직탕폭포를 보고, 현무암 돌다리를 걸어보기로 했다. 직탕폭포는 멀리서 보면 높이가 낮고 폭이 넓은, 폭포라고 하기엔 모자란 듯하지만 가까이서 보면 물소리도 우렁차고 기세도 당당하다. 겨울 가뭄에도 불구하고 시원하게 떨어지는 물줄기가 봄의 생동감을 느끼기에 부족함이 없었다. 강가에는 보들보들 버들강아지가 이른 봄 인사를 건넸다.폭포보다 나의 눈길을 사로잡은 것은 현무암으로 만들어진 돌다리였다. 철원에 현무암이 있다는 사실이 놀라웠는데, 약 27만 년 전, 북한 강원도 평강군 인근에서 분출한 용암이 옛 한탄강 물길을 따라 주상절리가 형성될 때 생성되었다고 한다. 까맣고 단단하고 운치가 있는 돌다리는 가늠할 수 없는 시간을 품은 예술 작품 같았다.주상절기길을 걷기 위해 순담매표소로 이동하였다. 물윗길이 통제되어 이곳 주차장은 만차였고 도로변에도 주차된 차들도 가득했다. 매표소에서 표를 끊고(성인 10,000원) 말로만 듣던 주상절리길에 오르는 순간 눈 앞에 펼쳐지는 광경에 탄성이 저절로 나왔다.주상절리길은 한탄강 지상 20~30m 높이의 깎아지른 절벽을 따라 잔도를 매달아 설치한 길이다. 발 아래로 한탄강이 굽이쳐 흐르고 강을 따라 침식작용으로 생긴 주상절리를 감상하며 걷기 좋게 조성되어 있었다. 잔도 중간 중간 다리가 출렁거리고 높이가 매우 높아 아찔한 스릴감도 느껴졌다.무서워하는 하는 어린 딸을 달래며 조심 조심 전진하는 모녀의 모습이 예뻐 보였다. 우리처럼 잔도 위를 처음 걸어보는 사람들은 "흔들리니까 더 재미있어", "어지러워~", "지금 너희 엄마 건들지마" 하며 웃고 즐거운 한때를 보냈다.경치가 좋고 누구나 걷기 편하게 조성되어 있어 주상절리길에는 가족 단위, 동호회, 어르신, 아기를 동반한 젊은 부부 등 걷는 사람들로 활기가 넘쳤다. 포근한 날씨에 반팔을 입은 사람들, 외투를 벗어 든 사람들 얼굴은 하나같이 밝고 생기가 넘쳤다.주상절리길을 걷고 늦은 점심을 먹기 위해 동송시장 부근 맛집 '솔향기'에 갔다. 30분을 대기한 뒤 오후 3시쯤 자리에 앉을 수 있었다.주문한 '복터진 만두 전골' 이 테이블 위에 잘 차려져 있었다. 일반적인 칼국수, 만두와 달리 면과 만두피에 노란 빛이 돌아 산뜻하고 먹음직스러워 보였다. 주인장이 노란색 모래시계가 다 떨어지면 칼국수를 먼저 건져 먹고, 주황색 모래시계가 모두 떨어지면 그때 만두를 건져 먹으라고 설명해 주었다. 수제 만두라 둥둥 뜨니까 중간 중간 국자로 눌러서 만두가 국물에 잠기게 하라고 덧붙였다.국물이 진하고 구수하며 알맞게 얼큰했다. 할아버지 할머니 고향이 이북이라 그분들이 만두 빚는 방식 그대로 고수하고 있다고 했다. 칼국수 면발도 쫄깃하고 고소했다. 육수를 진하게 우려낸 따끈한 국물과 야채, 버섯, 소고기를 건져 먹으니 온몸이 따뜻해졌다. 남편은 땀을 뻘뻘 흘리며, 딸은 "정말 맛있네" 하며 후루룩 잘 먹었다.식당 종업원으로 보이는 젊은 여직원이 식당 전면 TV 앞에 서서 손님을 향해 감사의 인사말을 했다. 내 평생 이런 식당은 처음 보았다. 인사말을 하는 직원의 태도와 목소리에 친절함과 감사함이 가득 느껴졌다. 듣는 내내 미소를 지으며 호응하고 손뼉도 크게 쳤더니 음료수를 서비스로 주었다.식당 테이블 위에는 블로그 리뷰를 작성하면 철원쌀 500g을 준다는 안내판이 놓여 있었다. 이런 안내판은 자칫 인상을 찌푸리게 할 수 있는데 친절한 문구가 이런 마음을 싹 사라지게 했다. 더욱이 음식 맛이 다시 찾고 싶고, 철원을 찾는 사람들에게 추천하고 싶으니 저절로 리뷰를 작성하고 싶어졌다. 딸이 리뷰를 작성하고 철원쌀 500g을 선물로 받았다.원산지 표시판도 아이디어가 돋보였다. 식자재가 모두 이 지역 철원산이다. 재미있는 것은 마음은 '자연산'이라고 써 두었다. 미소가 피어 올랐다. 잘 되는 가게는 이유가 있다. 가게를 나오며 나는 생각했다. 일터에서 이 두 가지, '타인의 행복'과 '감사함'을 늘 염두하는 것이 즐겁게 일할 수 있는 비결이 아닐까 하는.딸을 꼬옥 안아주고 집으로 내려왔다. 지난 해 이맘때, 사회생활을 시작하는 딸을 타지에 홀로 두고 내려오면서 눈물보가 터졌던 기억이 생생했다. 딸과 함께 해서 더 좋았던 시간이었다.