최초 공개된 이희호의 호소 "김대중 병원 수용은 불법"

AD

큰사진보기 ▲1978년 서울대병원 감옥병동에서의 김대중 대통령의 모습1978년 서울대병원 감옥병동에서의 김대중 대통령의 모습입니다. ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

큰사진보기 ▲1978년 이희호 여사가 작성한 서울대병원 감옥병동 구조도1978년 이희호 여사가 작성한 서울대병원 감옥병동 구조도입니다. ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

수형자(김대중을 의미)는 병원이송된 후 전문의의 종합적인 진료를 받고 치료를 요하지 않기 때문에 행형법 시행령 제 105조 2항에 의하여 작년(1977년을 의미) 12월 말 경에 이미 환소조치가 취해졌어야만 했을 것입니다. 그런데 동일사건의 다른분들을 다 석방시키면서 법의 형평 원칙을 깨고 수형자를 8개월 이상이나 밀폐상태인 병실에 수감하여 운동과 집필도 서신의 수발도 금함으로써 육체적 정신적 고통을 이중 삼중으로 가함은 너무 심한 형벌이 아닐까요? 더구나 수 많은 교도관, 경찰, 관계원 등을 병원 전역에 배치하여 공포분위기를 조성할 뿐 아니라 과중한 인력동원과 국고의 손실까지 초래하고 있음은 참으로 개탄해 마지 않습니다.

큰사진보기 ▲1978년 9월 25일 이희호 여사가 박정희 대통령에게 보낸 서한1978년 9월 25일 이희호 여사가 박정희 대통령에게 보낸 서한입니다 ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

박정희 대통령 각하



본인은 긴급조치9호 위반으로 복역중인 김대중의 처입니다. 1977년 12월 19일 진주교도소에서 서울대학병원에 이송직후 종합진단으로 수술 외의 치료를 요하지 않게 되었습니다. 따라서 수형자는 다만 병원에 수감되서 만 9개월간 운동도 못하고 감금되 있을 뿐입니다. 그리하여 수형자는 지난 3월 이래 변호사를 통하여 수차 법무부에 이감을 요청했습니다. 지난 5월 9일에는 서울구치소장 면접시 수형자가 직접 이감요청을 했습니다. 본인 또한 수차에 걸쳐 이감요구신청을 제출한 바 있습니다. 그러나 아무 반응이 없습니다. 이감조치를 기다리다 지친 수형자는 지난 9월 6일부터 12일까지 1주간 이감에 따르는 요구사항을 본인을 통해 당국에 제출케하고 단식으로 항의했습니다. 그러나 오늘까지도 요구사항의 어느 하나 해결되지 않았습니다. 그리하여 각하께 호소하는 바입니다. 현재의 병원 수용은 불법이오며 국고의 낭비에 지나지 않습니다. 여기 이감신청서사본과 요구사항에 관한 건의 사본을 참고로 동봉합니다. 각하께서 수형자가 법에 따라 정당하게 복역할 수 있도록 처리 환소(還所)해주시기를 앙망합니다.



1978년 9월 25일 이희호 올림

큰사진보기 ▲1978년 서울대병원 감옥병동으로 김대중 대통령을 면회가는 이희호 여사1978년 서울대병원 감옥병동으로 김대중 대통령을 면회가는 이희호 여사의 모습입니다 ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 사회학 박사이며 김대중을 연구하고 있습니다. 김대중연구서인 '성공한 대통령 김대중과 현대사' (시대의창)을 저술하고 김대중 관련 여러 연구서 출간에 참여했으며 '김대중전집', '김대중연보', '김대중육성회고록', '김대중망명일기' 등 김대중 주요 사료연구서 출간에서 여러 역할을 했습니다.

연세대학교 김대중도서관(관장 박명림 교수)은 3.1민주구국선언 50주년을 맞이하여 이희호 여사가 1978년 9월 25일 박정희 대통령에게 보낸 서한을 포함해서 이 사건 관련 사료를 공개했다.1976년 3월 1일 오후 명동성당에서 발표된 민주구국선언은 김대중, 함석헌, 윤보선, 정일형, 윤반웅, 안병무, 이문영, 서남동, 문동환, 이우정 등 당시 민주세력을 대표하는 10명이 서명한 것으로서 유신 정권에 맞선 반독재 민주화운동의 대표적인 저항운동으로 중요한 의미를 갖는다.다만, 역사적인 가치와 평가와 달리 일반인들에게는 이 선언이 크게 알려진 상태는 아니다. 그렇게 볼 때 50주년을 맞이하는 올해 3.1절에 맞춰서 이 사건의 내용과 의미에 대해서 살펴보는 것은 의미가 크다.1972년 10월 17일 박정희 대통령의 비상계엄과 함께 시작된 유신체제는 압도적인 물리력을 앞세워 전체주의적인 독재정치를 강화했다. 국민의 자유를 빼앗고 민주세력에 대한 탄압을 강화하고 있었다. 1975년 5월에 발표된 긴급조치9호는 그것의 절정이었다.이러한 상태가 지속되면 민주화에 대한 희망의 불씨마저 사라질 것을 우려한 민주인사들의 고민은 커져만 갔고 어떻게든 돌파구를 마련해보려는 움직임이 가시화되었다. 김대중 대통령과 장준하 선생이 유신체제에 맞선 공동투쟁을 본격적으로 협의한 것도 이와 같은 맥락인데, 장준하 선생이 1975년 8월에 의문사하면서 실행되지 못했다.그 이후 나오게 된 것이 바로 1976년 3월1일 발표된 민주구국선언이다. 김대중을 포함해서 당시 비슷한 고민을 하고 있던 민주세력 지도급 인사 10명이 반유신 민주화운동의 불씨를 살려내기 위해서 3.1절을 맞이해서 공동행동을 준비했다. 그리고 민주구국선언을 발표했다. 선언의 제목에서 알 수 있듯이 나라를 구하기 위해서 민주주의를 해야 한다는 것이 이 선언의 핵심 주장이다.이 선언이 '사건'이 된 이유는 김대중을 포함한 민주 세력의 지도급 인사들이 공동행동에 나서면서 유신 정권이 위기의식을 느꼈기 때문이다. 특히 유신 정권은 납치사건 당시 미국의 도움으로 죽음의 문턱에서 살아돌아온 김대중에게 해외 출국을 포함한 활동의 자유 보장을 요구하는 국제여론에 대해서 신경을 쓰고 있었던 시기였다. 그래서 이 선언을 '사건'으로 만들어서 김대중을 구속 수감하려고 한 것으로 보인다.유신 정권은 김대중을 포함해 이 선언 관련 주요 관계자 11명을 구속하고 9명을 불구속 입건했다. 그래서 이 선언은 '사건'이 됐다. 김대중은 1976년 3월 8일 연행되어 3월 10일 서울구치소에 구속 수감됐다. 1977년 3월 22일 징역 5년형이 확정되어 1977년 4월 14일 진주교도소로 이감됐다.김대중을 포함한 사건 관계자들은 한국의 민주 세력을 대표하는 인사들이었기 때문에 미국, 일본, 유럽 등 국제사회로부터 큰 관심을 받았다. 유신 정권의 강압적 독재정치에 대한 비난 여론이 크게 일어났다. 특히 1976년 미국 대선에서 인권외교를 내세운 카터 후보가 당선되면서 이러한 흐름은 더욱 거세졌다.유신정권은 국제사회의 비난 여론을 의식했으나 김대중을 석방하는 것은 싫어했다. 그래서 고안한 반인권적인 꼼수가 김대중을 진주교도소에서 서울대병원 감옥병동으로 이감시키는 것이었다. 유신 정권은 김대중을 1977년 12월 19일 서울대병원 감옥병동으로 이감시킨 후 대외적으로는 신병치료를 위한 조치인 것으로 선전했다.그런데 서울대병원 감옥병동은 진주교도소보다 훨씬 더 열악한 환경이었다. 햇빛을 볼 수 없게 창문 등을 막았고 집필도 허가되지 않았고 운동도 하지 못하게 했다. 유신 정권은 김대중이 병실 밖을 나설 수 없을 정도로 중병을 앓고 있는 환자라는 식으로 선전했기 때문에 김대중의 최소한의 인권를 보장하려고 하지 않았던 것이다.김대중은 여기서 지낸 10개월을 매우 끔찍하고 괴로운 시간으로 회고했다. 그래서 1978년 12월 27일 석방 직후 수감 생활 관련하여 일본 아사히신문에 보낸 기고문의 제목이 '하늘이 그리웠다'였다.이렇게 고통을 겪고 있던 김대중을 더욱 힘들게 한 것은 신병치료차 김대중을 서울대병원 감옥병동으로 옮겼다고 선전하는 유신 정권의 정치공작이었다. 김대중은 이에 저항하여 이감을 요청하면서 단식투쟁을 하기도 했으나 유신 정권은 묵묵부답이었다.결국 이희호 여사가 직접 나서서 박정희 대통령과 국제사회를 향해 김대중에 대한 인권탄압의 실상을 알리고 김대중의 인권회복을 위한 투쟁에 나서기로 했다. 이것이 이번에 연세대학교 김대중도서관이 공개한 사료의 주요 내용이다.이희호 여사는 심각한 인권탄압을 받고 있는 김대중의 현실을 알리기 위해서 먼저 김대중이 수감된 서울대병원 감옥병동에 대한 구조도를 1978년에 작성했다.이희호 여사가 감옥병동 구조도를 작성해서 남겼기 때문에 당시 김대중이 겪어야 했던 고통의 실상을 좀 더 정확하게 파악할 수 있다. 이희호 여사는 이것을 한국의 민주화운동에 도움을 주고 있던 미국, 일본, 유럽 등의 주요 인사들에게 발송했다.철저하게 감시를 받고 자유가 박탈된 상황 속에서 이러한 문건을 작성하고 전달하는 것조차 어려운 일이었다. 다행히 김대중은 국제적인 관심을 받고 있었기 때문에 관련 인사들의 적극적인 협조 덕택으로 이 문건이 전달되어 외부에 알려질 수 있었던 것이다.이희호 여사는 1978년 9월 1일 이선중 법무부 장관에게 이감신청서를 보냈다. 이 글을 보면 김대중이 겪고 있던 인권탄압의 실상을 알 수 있다. '수형자 김대중의 처 이희호' 명의로 보낸 글을 보면 다음과 같은 내용이 있다.그런데 아무런 회신이 없자 이희호 여사는 1978년 9월 25일 박정희 대통령에게 직접 서한을 보냈다.이처럼 이희호 여사는 김대중의 정신적, 육체적 건강 회복과 유신 정권의 정치적 선전에 악용되는 것을 막기 위하여 교도소로 이감시켜줄 것을 호소했던 것이다. 여기서 살펴볼 지점은 '석방'을 요구한 것이 아니라 '이감'을 요청했다는 사실이다.김대중에 대한 유신정권의 심한 탄압을 감안할 때 김대중-이희호 부부는 석방은 기대하기 힘들다고 보고 그나마 정상적인 수감생활이라도 할 수 있게끔 이감을 요청했던 것이다. 당시의 엄혹하고 암울한 현실을 확인할 수 있는 대목이다.3.1민주구국선언 50주년을 맞이하여 연세대학교 김대중도서관이 공개한 위 사료의 역사적 의미는 3가지 정도 생각해볼 수 있다.첫째, 이 사료는 유신 정권 시절 민주화 운동 인사들을 향한 가혹한 인권탄압의 생생한 역사를 그대로 보여주고 있다.둘째, 유신 정권이 김대중의 국제적인 위상을 경계하고 있음을 확인시켜준다. 유신 정권이 기만적인 방식으로 김대중을 서울대병원 감옥병동에 이감시킨 것은 그만큼 김대중에 대한 국제사회의 관심을 경계했기 때문이다.셋째, 여성인권운동가이자 민주화운동가로서의 이희호 여사의 활동을 확인시켜준다. 이희호 여사는 김대중의 부인이자 민주화운동의 동지로서 단순히 김대중의 활동을 조력하는 것에 그치지 않고 박정희 대통령에게 직접 서한을 보내고 국제사회에 관련 내용을 알릴 정도로 주도적인 역할을 했음을 알 수 있다.이번에 공개한 사료를 통해서 알 수 있는 것처럼 3.1민주구국선언은 유신체제 하에서 발생한 대표적인 민주화운동이며 국제사회에 한국의 엄혹한 현실과 민주화의 필요성을 알리는 데에 큰 역할을 한 역사적인 사건이다. 그리고 이 선언은 민주주의의 소중함을 일깨워준다는 점에서 현 시점에서도 중요한 현실적 함의를 준다.대한민국은 2024년 12월 3일 윤석열의 내란을 극복하고 새로운 도약을 이뤄내기 위해 여러 과제를 해결해나가는 과정에 있다. 이러한 시대적 상황을 감안할 때 유신독재에 맞서 민주화운동의 불씨를 되살린 3.1민주구국선언의 역사적 의미에 대해서 다시 한번 살펴보는 것은 의미가 크다고 생각된다. 민주주의는 단순히 과거의 회고적 가치가 아니라 우리사회가 반드시 지키고 발전시켜야하는 현재이자 미래의 가치이기 때문이다.